El PP asegura que no hay un problema de vivienda en Castilla y León y el PSOE exige la "intervención" de la Junta

La ‘popular’ Mercedes Cófreces defendió este miércoles en el pleno de las Cortes que “no hay un problema de vivienda en Castilla y León" a diferencia de lo que ocurre en España por las medidas del Gobierno socialista, mientras el socialista José Luis Vázquez reclamó la “intervención” en el mercado inmobiliario y el alquiler para construir unas 5.000 viviendas y crear una empresa pública que se encargue de gestionar un parque propio de la Comunidad.

De esta forma, los votos del Grupo Popular, junto a los de Vox y los procuradores no adscritos Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tumbaron la proposición no de ley del Grupo Socialista que también pedía garantizar de forma permanente la calificación de protegida de las viviendas que hayan recibido ayudas públicas y declarar zonas tensionadas, tanto en el medio rural, como urbano, para rebajar los precios de los alquileres.

El socialista José Luis Vázquez aseguró que la Junta ya no tiene “excusas” para aceptar el plan del PSOE para la vivienda e insistió en aprovechar los fondos europeos y del Gobierno de España para crear un parque público de vivienda propio de la Comunidad, con hasta 5.000 viviendas en dos años. También exigió derogar las órdenes de precios para las viviendas protegidas de la Junta, porque aseguró contemplan que el metro cuadrado sean 500 euros más caro que las libres.

La ‘popular’ Mercedes Cófreces defendió las política “sólida” del PP frente a la gestión del Gobierno socialista estos siete años que ha provocado, dijo, que la oferta haya caído a mínimos y los precios hayan subido a máximos, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad, lo que aseguró demuestra los “pésimos resultados” de la nueva ley de vivienda. Además, pidió deje de provocar “inseguridad y caos” y más financiación autonómica, “justa y sin chantajes” de partidos independentistas, que no perjudique a Castilla y León.

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca arremetió contra las políticas de vivienda de PP y PSOE que a su juicio hacen que los jóvenes y las rentas medias, las familias, estén “jodidas”. A su juicio, los que causaron la “enfermedad” pretenden ahora “vender la cura”, por lo que señaló que más regulación no resuelve los problemas, no reduce los precios y no palía los daños. “Han hecho un pan con unas ostias”, dijo al tiempo que pidió que no toqueteen más este sector.

Desde Soria YA, Juan Antonio Palomar Sicilia aseguró que la despoblación y la falta de vivienda asequible es una “amenaza real” para la Comunidad y su provincia, donde un 25 por ciento están vacías, el 55 por ciento son consideradas “secundarias” y el 18,7 por ciento están en estado de ruina. Por ello, reclamó la construcción de vivienda pública y la regulación de los precios del alquiler para lograr el repoblamiento, informa Ical.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, apoyó la iniciativa socialista y exigió al Gobierno que intervenga el mercado de la vivienda, para bajar por ley un 40 por ciento el precio de los alquileres, prohibir la compra que no sea para residir, expropiar casas a los grandes tenedores y fondos buitres para ponerla a disposición de los ciudadanos y establecer una moratoria hasta 2028 a los pisos turísticos.

Finalmente, el procurador Francisco Igea demandó la construcción de viviendas públicas para alquiler y rechazó la intervención de precios, porque a su juicio restringe la oferta. También, Pedro Pascual, de Por Ávila, pidió “altura de miras” y dejar a un lado intereses partidistas para hacer frente a un “problema nacional” con situaciones diferentes entre el medio rural o urbano.