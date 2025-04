Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Soria Creado: Actualizado:

Comienzan los cambios el grupo socialista de las Cortes. Y lo hacen por el todavía portavoz. Luis Tudanca coge la plaza de senador y deja las Cortes de Castilla y León, tal y como había adelantado El Mundo de Castilla y León. El hasta ahora portavoz sustituirá a Fran Díaz en la Cámara Alta, tal y como había pactado para no competir con Carlos Martínez en las primarias a la secretaría general del PSOE castellano y leonés.

Un cambio en la portavocía del grupo socialista en el Parlamento de Castilla y León que aún no ha pasado por la ejecutiva autonómica pero que según la información de RNE recogida por Europa Press, se producirá el próximo 30 de abril, último día del siguiente pleno de las Cortes, fijado para el 29 y 30.

Una ejecutiva, que todo apunta tendrá lugar este jueves o a más tardar el viernes y en la que se acometerán los cambios en el grupo de Cortes, tras el circo de la fallida reunión de la comisión ejecutiva del pasado 2 de abril.

Reunión en la que se habían anunciado, por boca del propio Carlos Martínez, los cambios en la dirección del grupo y en la Mesa de las Cortes tras destaparse el escándalo del micro abierto y que se frenaban para encomendarse al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la renovación de los cargos de Ana Sánchez y Diego Moreno como vicepresidenta segunda y secretario primero de la Mesa, respectivamente.

Así, Luis Tudanca será nombrado senador por designación de las Cortes de Castilla y León, una elección que los socialistas podrán sacar adelante con sus votos, por lo que no hay problema en que el burgalés sustituya a Francisco Díaz que ocupaba ese escaño en la Cámara Alta desde 2019.

Cambios en la dirección del grupo, que se habría comunicado eso sí sin dar nombres en la reunión del grupo parlamentario socialista que tuvo lugar este martes en Valladolid Carlos Martínez, que llegan en gran medida por el hartazgo que existe a nivel interno, después de dos meses desde que se celebrara el congreso autonómico del partido que encumbraba a Carlos Martínez sin que se hayan acometido los cambios en la dirección del partido en las Cortes.

Reunión con diputados y senadores

La noticia del relevo de Tudanca saltaba a los medios este miércoles y venía a arruinar la reunión Martínez Mínguez mantenía con senadores y diputados del partido en el Congreso. Un encuentro con los parlamentarios socialistas de Castilla y León, incluidos los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Igualdad, Ana Redondo, en el que Mínguez buscaba "generar la voz de Castilla y León en Madrid poniendo encima de la mesa la reivindicación de las problemáticas y de las necesidades".

Una voz que quedaba solapada por la noticia del relevo en la portavocía del grupo y el aterrizaje de Tudanca en el Senado, cuya filtración imputan al propio Tudanca, que se oficializará en la ejecutiva autonómica, para la que están llamando a sus miembros con la intención de llevarla a cabo este jueves. Y, de no ser posible, el viernes.

Fran Díaz: "Carlos Martínez me lo comunicó hace tiempo"

"Me parece lógico el cambio por Luis Tudanca". Con esta afirmación, el todavía senador del PSOE por las Cortes de Castilla y León, el salmantino Fran Díaz, asume su relevo en el Senado para que ocupe su asiento el portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico, Luis Tudanca. "Es lógico", insiste Fran Díaz en declaraciones a este periódico, en las que deja claro que era perfecto conocedor de su salida de la Cámara Alta para dejar paso a Tudanca. "Lógicamente estoy enterado, Carlos Martínez me lo comunicó hace tiempo", aclara el senador salmantino, quien a renglón seguido explica que lo habían hablado y valorado el cambio.

Relevo que todavía senador entiende "se debe incluir dentro de un proceso de cambio de cambio del secretario general, de la ejecutiva y el grupo de las Cortes". Para Díaz lo que importa es el proyecto del partido. "Debemos ser leales al proyecto y al partido. Antes fui yo el elegido para este cargo y ahora es otro", incide Fran Díaz, quien deja claro que se siente "totalmente integrado en el proyecto del Partido Socialista de Castilla y León".

Fran Díaz insiste que respeta la decisión. Pero no sólo, porque también recalca su respaldo al partido y a Carlos Martínez. "Soy miembro de la ejecutiva y me siento partícipe del proyecto", puntualiza, para acto seguido afirmar que se siente "orgulloso" de su trabajo en estos seis años como senador. Eso sí, Díaz señala que "el proceso de cambio ha sido largo", pero destaca que por él no se demorará más. "En cuanto lo apruebe la ejecutiva, que será esté jueves o viernes, aún no está convocada, dejará mi acta como senador. Soy una persona de partido", asevera.

Sobre Luis Tudanca, a quien agradece que le eligiera para ser senador por Cortes, Fran Díaz defiende que habiendo sido secretario general del PSOECyL durante más de diez años se ha ganado el derecho a decidir. "Si desea salir al Senado y así lo estima la ejecutiva, me parece que lógico porque lo tiene todo para el puesto a desarrollar", afirma.

Sobre su futuro a partir de ahora, el todavía senador destaca que "toca trabajar a nivel más orgánico del partido como secretario de política municipal de la ejecutiva". "Trabajaré desde ahí en el partido en Salamanca, si así lo estima oportuno el secretario provincial, además de como teniente de alcalde de Peñaranda de Bracamonte", finaliza.