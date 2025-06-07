Casi 80.000 alumnos tendrán los libros de texto gratis el próximo curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Cerca de 80.000 alumnos de Castilla y León podrán acceder gratis a los libros de texto para el curso escolar 2025-2026. Hay lista de espera para atender más peticiones en función del los ejemplares que puedan quedar en los bancos de libros, con lo cual la cifra final puede ser superior.

La primera fase de beneficiarios del programa Releo Plus para el curso 2025-2026, incluye a 79.559 alumnos que tendrán libros de texto sin coste el próximo curso, según los datos de la Consejería de Educación. Fuentes del departamento que dirige Rocío Lucas destacaron que “la Junta de Castilla y León continúa avanzando en su compromiso de llevar la gratuidad de libros de texto a todas las familias de la Comunidad que lo necesiten”.

Así, el 67% del alumnado de la Comunidad de enseñanzas obligatorias –Educación Primaria y Secundaria Obligatoria– que presentó su solicitud tendrá de forma gratuita los libros de texto y el material curricular que utilizará el próximo curso.

Cada familia recibirá desde los 280 euros en Primaria a los 350 euros para Secundaria Obligatoria, como cuantía máxima. Para todo ello, la Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 16 millones de euros, informa Ical.

Por provincias, las alumnos beneficiarios ascienden a 16.857 en Valladolid; 13.657 en León; 11.798 en Salamanca; 9.445 en Burgos; 7.486 en Ávila; 6.050 en Segovia; 5.744 en Zamora; 5.340 en Palencia; y 3.182 en Soria.

Finalmente, en una segunda fase, otros 37.457 alumnos cuyas familias superan los umbrales de renta establecidos en la convocatoria podrán beneficiarse de la gratuidad de libros. Aunque no cumplían los requisitos económicos, estas familias presentaron su solicitud para participar en el programa Releo Plus. Así, a partir de septiembre, una vez garantizado el material para los beneficiarios directos, podrán acceder a los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros educativos de Castilla y León.