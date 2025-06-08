El maltrato animal encabeza los delitos perseguidos por el Seprona en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El maltrato animal continúan a la cabeza de los delitos perseguidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Castilla y León. Los agentes de esta unidad de la Guardia Civil detuvieron o investigaron el pasado año a 56 personas, 45 por maltrato y otras once por abandono, frente a las 63 del año 2023. En total, fueron 328 las personas detenidas en la Comunidad por delitos medioambientales, 43 menos que en el año 2023.

Tras los delitos contra los animales, que en su mayor parte están relacionadas con malas prácticas en explotaciones ganaderas, se situaron los urbanísticos, que el pasado año provocaron la detención de 63 personas, especialmente por las actuaciones llevadas a cabo por los agentes de Valladolid, que investigó a 40 personas por delitos contra la Ordenación del Territorio y Urbanismo en las localidades de Laguna de Duero, Cigales y Melgar de Abajo, dentro de la operación ‘Mobile Home’, iniciada en junio de 2023 en todo el territorio nacional, informa Ical.

El modus operandi en estos casos consiste en la instalación en parcelas agrícolas de cualquier tipo de vivienda móvil, prefabricada o contenedor con la finalidad de permanencia. Además, las parcelas investigadas tampoco disponían de la superficie mínima del cultivo para poder contar con la autorización que permitiría la instalación o construcción de casetas de aperos. En la casi totalidad de los casos, ninguna de las estructuras instaladas en las parcelas se dedica exclusivamente a cuarto de aperos, ya que junto a estas construcciones se encontraban elementos de tipo lúdico como barbacoas, piscinas, merenderos y pérgolas.

En tercer lugar se situaron los delitos de caza con 38 detenidos, por delante de los incendios forestales, con la puesta a disposición judicial del 31 personas, nueve más que en 2023, informa Ical.

Por provincias, Valladolid se situó en cabeza con 72 detenidos o investigados, por delante de León, con 41 y de Salamanca, con 40. En el extremo opuesto se situó Palencia, con 14, seguida de Segovia (16), Burgos (34), Ávila (36), Soria (37) y Zamora (38).

Infracciones administrativas

Pero además de los investigados y detenidos, el Seprona cerró el pasado año con 10.873 infracciones administrativas, un 8 por ciento menos que en 2023. Las más más numerosas estuvieron relacionadas con los residuos y vertidos (2.480), por delante de las tramitadas por incumplir la normativa de animales de compañía (1.863). Con respecto a las mascotas, también se tramitaron 209 infracciones por saltarse la legislación relativa a animales peligros y 113 en el caso concreto de razas caninas potencialmente peligrosas.

Además, se impusieron 1.278 infracciones por incumplir la normativa de sanidad animal, 531 estuvieron relacionadas con la caza; 630 con el uso del agua, 292 con la pesca y 195 por acampadas y alojamientos turísticos.

Por provincias, León se situó en cabeza con 3.115 infracciones administrativas, por delante de Zamora (1.641), Salamanca (1.214) y Segovia (1.098). Por debajo del millar aparecen Palencia (533), Burgos (638), Ávila (797), Soria (862) y Valladolid (975).

A nivel nacional, el número de detenidos e investigados por el Seprona ha aumentado en un 26% en el último quinquenio, hasta alcanzar los 4.580, con una tasa de esclarecimiento de más del 81 por ciento en 2023, año en el que tramitó unas 100.000 infracciones administrativas.

Según el Instituto Armado, los delitos ambientales son los terceros que mayor beneficio ilícito producen, solo por detrás del tráfico de drogas y la falsificación de documentos. Esta actividad criminal se sitúa, incluso, por delante de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos.

El Seprona es la Policía Judicial específica en España en materia ambiental y vela por el cumplimiento de las disposiciones para la conservación de la naturaleza, los espacios protegidos y los recursos hídricos. También vigila la caza y la pesca, el maltrato animal, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos y la ordenación del territorio. Este cuerpo, que cuenta con 36 años de experiencia y que en la actualidad está integrado por unos de 2.000 efectivos, constituye una herramienta única, que no existe en casi ninguno de los países del entorno, y que es presentada como referente en la lucha contra este tipo de delitos a nivel mundial.