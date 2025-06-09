Castilla y León, en alerta hasta el miércoles por partículas de polvo procedente de África

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África desde esta tarde y hasta el miércoles, día 11, en toda la Comunidad. Además, aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Desde la Junta se explica que se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas. Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, Medio Ambiente, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda a grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, informa Ical.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Además, se aconseja también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en la Consejería de Medio Ambiente (http://servicios.jcyl.es/esco/index.action); en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/) y en la Agencia Europea del Medio Ambiente (https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html).