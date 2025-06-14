Carlos Martínez reúne de urgencia a la ejecutiva ante la crisis del caso Cerdán

Publicado por Alicia Calvo Valladolid Creado: Actualizado:

El reciente y demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán y la presunta corrupción en el seno del PSOE mantiene al partido en vilo. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reúne de urgencia a la ejecutiva autonómica ante la peor crisis de los socialistas desde que gobierna Pedro Sánchez para fijar una postura común.

En la tarde del viernes convocó de urgencia a los miembros de la dirección del partido en Castilla y León para la mañana de este sábado de manera telemática con el objetivo de afrontar la insólita crisis, que preocupa en este territorio especialmente por la cercanía con las elecciones de marzo.

La preocupación y el malestar se ha agudizado tras las críticas vertidas desde dentro del propio PSOE con las duras palabras del alcalde de León y de la alcaldesa de Palencia. El regidor leonés, José Antonio Diez, apuntó directamente a Sánchez y aseguró que "hay que cortar por lo sano": «Estamos hablando del secretario de Organización del partido y eso tiene una responsabilidad muy directa sobre quien designa a esas personas».

Su homóloga palentina, Miriam Andrés, abogó por que "las responsabilidades se depuren caiga quien caiga" e hizo un llamamiento al diálogo "sin temor a represalias internas por expresar opiniones críticas". En ambos casos, se trata de dos de los principales cargos institucionales del PSOE en Castilla y León que no se han manifestado precisamente en la línea de Carlos Martínez, que cerró filas con el presidente del Gobierno. El líder de los socialistas castellanos y leoneses sostuvo que le "gustaría ver la contundencia y el dar la cara que hizo ayer [por el jueves] Pedro Sánchez al señor Mañueco", y defendió que "el partido está siendo ejemplar".

La idea de esta reunión es la de marcar una línea común y de transparencia para afrontar este tsunami, para navegar en medio del mayor escándalo del PSOE desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Ejecutivo central.

Aunque hayan corrido los rumores de que todas las ejecutivas autonómicas se han reunido esta mañana de urgencia, no ha sucedido así en todas, puesto que en algunos territorios como Cataluña o Andalucía no ha habido convocatoria. Y es que la situación del PSOECyL es, si cabe, más delicada por la proximidad a los próximos comicios.

Incluso en algunos círculos socialistas se suscitó esta semana el temor de que a Mañueco se le pudiera ocurrir adelantar elecciones, aunque el presidente de la Junta de Castilla y León ya aclaró que no lo haría.