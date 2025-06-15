La Junta destina 1,5 millones en ayudas para proyectos de expansión internacional de pymes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL), ha lanzado una línea de ayudas a fondo perdido de 1.500.000 euros dirigidas a autónomos y pymes emprendedoras, para financiar proyectos de expansión internacional con el objetivo de promover la competitividad de las empresas y el fomento de su desarrollo económico.

Esta cuantía puede incrementarse hasta los 2.500.000 euros, según ha informado la Junta en un comunicado, en el que ha recordado que las solicitudes deberán tener un presupuesto total elegible mínimo de 2.000 euros.

La subvención será fija del 45% sobre los costes subvencionables, con un límite máximo de 150.000 euros por cada entidad beneficiaria para el conjunto de los proyectos solicitados.

Asimismo, la convocatoria incluye un incremento en la subvención del 10% para las empresas ubicadas en el ámbito rural --poblaciones que no excedan de 10.000 habitantes o de 3.000 si distan menos de 30 kilómetros de la provincia--, que será también aplicable a municipios incluidos en planes territoriales específicos.

Igualmente, hay un aumento de un 5% para aquellas empresas que aplican la normativa sobre discapacidad o de promoción de igualdad, por lo que el porcentaje de gasto subvencionable puede llegar al 60%.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de enero de 2026, está destinada a subvencionar las acciones realizadas o ejecutadas desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambos incluidos, cuyos gastos hayan sido realizados y pagados antes de la solicitud de la ayuda.

Entre los proyectos subvencionables se encuentran tanto las Acciones de Promoción Internacional --participación en ferias, exposiciones y congresos internacionales tanto en modalidad física como virtual; misiones comerciales directas o inversas, visitas a Ferias y Congresos, presentación de productos, promociones en punto de venta (PPV), showrooms; registro y renovación de marcas y productos en países no miembros de la Unión Europea-- así como los gastos derivados de acciones de marketing internacional.

En el caso de las empresas del sector vitivinícola que hayan solicitado ayudas para actuaciones en mercados de terceros países (OCM), sólo podrán ser beneficiarias de subvenciones para acciones dirigidas a mercados de países distintos a los solicitados a través de la OCM, recoge Europa Press.

Además, con el objetivo de simplificar la tramitación administrativa de la solicitud, se han introducido diferentes novedades entre las que destaca el cálculo de los costes de estancia vinculados a acciones de internacionalización a través de un gasto 'per diem' fijo estipulado para cada país, lo que reduce la documentación que la empresa debe presentar para justificar la ayuda.