Carlos Martínez elude firmar el manifiesto de apoyo a Sánchez en Castilla y León: "El partido no está para suscribir dictámenes de militantes particulares"

Manifiesto desde Castilla y León de apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sin la firma de Carlos Martínez. El secretario general del PSOE de Castilla y León elude firmar el manifiesto de apoyo a Sánchez y lo justifica por dos motivos. Porque, según sus palabras, "el partido no está para suscribir dictámenes o manifiestos de grupos de militantes particulares", a lo que Carlos Martínez Mínguez añade: "Nos parecía que los responsables orgánicos del partido que, de alguna forma tienen que agrupar todas las sensibilidades, no íbamos a rubricarlo".

Un argumento que Mínguez, que deja claro sí ha leído el manifiesto, afirma le había explicado a su impulsor del manifiesto, el ex presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid. Y, todo ello, pese a respetar y compartir "el fondo y la forma del documento", puntualiza Carlos Martínez.

Argumentación, la de que los responsables orgánicos no firmen, que al líder del PSOE de Castilla y León le desmonta a la primeras de cambio su presidenta autonómica del partido, elegida por él para su ejecutiva, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien sí rubrica el manifiesto pese a ser cargo orgánico, además presidenta autonómica, secretaria general de la agrupación socialista de la capital vallisoletana.

Pero no sólo le tumba Redondo el argumento al secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, también Antidio Fagúndez, secretario general del PSOE de Zamora, quien estampa su firma en el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, impulsado por Demetrio Madrid y el ex diputado Juan Colino. A los que se le añaden otras rúbricas, como la del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

Es evidente que Carlos Martínez no ha querido mojarse por lo que pueda venir en la deriva del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán'. Lo de los cargos orgánicos y que el partido no está para dictámenes o manifiestos de militantes particulares, más bien suenan a excusas peregrinas para eludir su rúbrica, como sí hace sin ir más lejos Ana Redondo, que no es un cargo orgánico cualquiera en el PSOE de Castilla y León.

Pero es que, además, el manifiesto se presentaba en la sede del PSOE en Castilla y León, en la avenida Medina del Campo de Valladolid. Un hecho que Martínez justifica en el hecho de que "las puertas del partido están abiertas a una personalidad como Demetrio".

El manifiesto

Precisamente, Demetrio Madrid aseguraba en un momento de la presentación que este manifiesto surgía de la relación de "profunda amistad" que mantiene con Juan Colino, con quien ha decidido impulsar un escrito de "apoyo y confianza" desde las bases del partido a Pedro Sánchez, ante el "clima de crispación que se está extendiendo" en España y que han diferenciado de otras épocas políticas en el país desde la Transición.

"Ha habido momentos muy complicados; los dos estuvimos el 23 F (...) pero nunca habíamos visto un clima de crispación que se está extendiendo a un porcentaje muy importante de la sociedad española", asevera Madrid, según Europa Press, a la vez que considera que no hay posibilidades de comparación entre su caso, que dimitió como presidente de la Junta tras ser procesado por la venta de una empresa de su propiedad en un caso del que fue absuelto, con el que vive ahora Pedro Sánchez. "Hubo un actor importante que sigue, es Aznar", rememora.

Demetrio Madrid afirma "con claridad y sin ninguna duda" que en estos momentos existe "una cacería que va mucho más allá de lo que tiene que ser la lógica posición de la oposición" y se ha referido al Congreso Extraordinario del PP del pasado fin de semana para afear la estrategia de "permanente oposición" pero sin ofrecer las alternativas que "por respeto", reclama, debería trasladar a los ciudadanos.

El ex presidente de la Junta de Castilla y León recuerda a la derecha que cuando ha estado en el Gobierno ha tenido "una oposición bastante democrática y decente" y acusa al PP de no aceptar "nunca" que otros que no sean ellos puedan estar gobernando.

Por todo ello, los firmantes del manifiesto respaldan la actuación de Pedro Sánchez para combatir los casos de corrupción en el partido, que, según incide también, están en fase de instrucción, "una situación complicada" dentro del PSOE, admiten puesto que se trata "ni más ni menos" que de dos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, puestos que son la base orgánica de funcionamiento del partido.

"Están en fase de instrucción, por aclarar un poco y fijar los términos cuando el PP tiene sentencias", precisa Colino que destaca que Pedro Sánchez ha hecho "autocrítica suficiente", ha pedido "perdón" y ha reconocido el "tremendo error" de haber confiado en Ábalos y en Cerdán, si bien el diputado constituyente ha considerado que la decepción por el segundo es "mucho mayor".

Los firmantes del manifiesto defienden la necesidad de mantener la legislatura hasta el final del mandato en 2027, "para poder cumplir el programa que necesita la mayoría social" y revindican el "mérito" del Gobierno de Pedro Sánchez por haber modificado las condiciones de vida de los españoles, "sobre todo de las personas a las que nos debemos, las personas más necesitadas", defiende Demetrio Madrid.

"Seguimos apoyando su liderazgo -de Pedro Sánchez- porque el camino marcado está en consonancia con nuestra historia y con nuestras aspiraciones de futuro", concluyen el manifiesto en el que respaldan las medidas de Gobierno adoptadas en el orden internacional, especialmente a lo relativo a la guerra de Ucrania y en el genocidio de Gaza, a lo que añaden la "correcta contribución" del Ejecutivo a la política de defensa en el marco de la OTAN.

Con la firma del padre de Óscar Puente

Entre los firmantes, además de Ana Redondo, Antidio Fagúndez y Jacinto Canales, se encuentran también el segundo presidente de la Junta con el PSOE, José Constantino Nalda; Ángel Villalba, ex secretario general del PSOECyL, y Óscar Puente Varela, padre del ministro de Transportes, Óscar Puente, junto a militantes y personas que han desempeñado diferentes responsabilidades en representación del PSOE de Castilla y León tanto en ayuntamientos como en el Senado o en las Cortes Generales.

Así, también han plasmado su firma exalcaldes socialistas como Jesús Málaga, en Salamanca; Teresa López, en Medina del Campo; Emilio Álvarez Villazán, en Tordesillas, o Fernando Peñas, en La Cistérniga; exdiputados como María Luz Martínez Seijo y Mario Bedera.

Apoyo a los medidas anticorrupción de Sánchez

Lo que sí defiende Carlos Martínez son las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para atajar la corrupción. El líder del PSOECyL, según Ical, pone en valor que han sido "participadas por una gran parte del arco parlamentario que tiene voluntad de dotar al país de herramientas de control", y por la OCDE, lo que da garantías de éxito.

Asimismo, rechaza la actitud que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado, al "pronunciar un discurso agresivo" con el que ha planteado su hoja de ruta de "acoso y derribo" al presidente Sánchez y al Gobierno progresista. "Sabemos que el Partido Popular va siempre a lo suyo y nosotros tenemos que plantear encima de las mesa las medidas que exige la ciudadanía y que ojalá obtengan la respuesta mayoritaria de todo el arco parlamentario", indica.

Además, remarca que de este pleno monográfico celebrado en la Cámara Baja se puede extraer que las medidas planteadas por el Ejecutivo han sido "consensuadas o aportadas por distintos grupos parlamentarios". Martínez realizaba estas declaraciones en Soria tras visitar, en calidad de alcalde, las obras de reforma del polideportivo Los Pajaritos.