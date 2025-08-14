Los agentes medioambientales de Apamcyl denuncian la "incapacidad" en la "gestión de los incendios forestales"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La asociación y sindicato profesional de agentes medioambientales de Castilla y León Apamcyl denuncia a través de un comunicado la "incapacidad" en la "gestión de los incendios forestales" en la Comunidad, especialmente en materia de gestión de personal.

Siempre a su juicio, "la Consejería y la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal" adolece de "falta de personal, debido a la ausencia de bolsas de empleo como en años anteriores y a mala gestión de las incorporaciones de personal llevada a cabo desde Función Pública y Medio Ambiente", lo que "está provocando qué para cubrir determinados puestos del operativo de incendios, se estén haciendo llamamientos a personas de las listas de empleo, sin ningún tipo de formación en intervención de incendios forestales".

Apamcyl advierte que "en los Centros Provinciales de Mando se toman diariamente decisiones estratégicas y operativas que afectan de manera directa a la seguridad de todos los intervinientes. Entre estas decisiones, corresponde a los Jefes de Jornada (JJ) la activación de medios y dotaciones para su participación en las labores de extinción. Estamos comprobando que en demasiadas ocasiones estas activaciones se producen sin la comprobación exhaustiva de que las dotaciones movilizadas cumplen todos los requisitos de capacitación y formación obligatoria establecidos por el propio Plan Infocal".

Esta carencia "supone un incumplimiento directo de las competencias de supervisión" y "coloca a los trabajadores en una situación de riesgo innecesario". En sus palabras, "este déficit de información o de control es especialmente grave en un escenario de incendios cada vez más peligrosos, complejos y con mayores exigencias de profesionalidad y seguridad. Cuando se activan dotaciones que carecen de la formación reglamentaria, no solo se vulneran las normas básicas de seguridad, sino que se expone a los intervinientes a accidentes que podrían evitarse, con posibles consecuencias administrativas, penales y civiles para todos los componentes de la escala de mando.

En cuanto a los incendios forestales, "las peores previsiones se han cumplido. Un mes de junio y casi hasta la mitad de julio hemos vivido de la humedad edáfica pero la gran acumulación de combustible fino que originaron las copiosas lluvias de primavera está causando estragos en este mes de agosto. Esto ya se sabía. Cansa mucho que todos los veranos hablemos de lo mismo. De la falta de gestión forestal, de la desprofesionalización de operativo y de la mala gestión de los recursos económicos por parte de los políticos que nos gobiernan".

También apunta que "se eliminan torres de vigilancia eliminando puestos de trabajo en el mundo rural para poner cámaras de vigilancia de una empresa que factura en el mundo urbano. Se contratan en régimen de alquiler camiones de bomberos a otra empresa privada que tiene sus beneficios en Madrid. Se maltrata laboralmente a los trabajadores de las empresas privadas que dan el servicio privado de cuadrillas de extinción a la junta de Castilla y León. Se mantienen 3 helicópteros sin prestación de servicio hasta finales de julio porque la Junta no es capaz de solucionar el problema de la dotación que tiene obligación por contrato de la empresa. En el plano de la seguridad se están realizando jornadas maratonianas de 18 y 20 horas de trabajo en incendios forestales por el personal que está en extinción directa, cuando el máximo permitido son 12 y 12 de descanso. Esto aumenta el riesgo de accidentes", sostiene Apamcyl, a la vez que reclama un operativo "público" y "seguro".