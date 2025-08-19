Heraldo-Diario de Soria

Alerta por incendios en toda Castilla y León y 'Alarma extrema' León, Zamora y Salamanca hasta el viernes

Soria, sin sucesos hasta las 11.00 horas de este 19 de agosto tras un lunes con dos falsas alarmas

Vista de las una cabeza del fuego en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León.

Vista de las una cabeza del fuego en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León.

Valladolid

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la Comunidad entre los días 19 (martes) y 22 de agosto (viernes) ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes, informa Europa Press.

Con la declaración de 'alerta', se intensifican las limitaciones relacionadas con el uso del fuego y determinadas actividades que puedan originar chispas o deflagraciones tanto en el monte como en sus inmediaciones, quedando sin efecto las autorizaciones previamente concedidas.

Además, la resolución eleva el nivel a 'Alarma extrema' en municipipios de Léon, Zamora y Salamanca, donde se aplican medidas adicionales como la prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola, del empleo de maquinaria susceptible de provocar igniciones y del tránsito de personas y vehículos por los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, actividades profesionales o actuaciones de emergencia.

La Consejería insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante estas jornadas críticas y lanza un llamamiento expreso a la ciudadanía para evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar un conato de incendio, al subrayar que la mínima negligencia podría derivar en situaciones de grave riesgo para la población y el entorno natural.

Por otro lado, a las 11.00 horas de este martes Soria no había registrado incendios forestales. En la jornada de lunes sí hubo dos falsas alarmas, una en Vinuesa y otra en El Burgo de Osma. En ambos casos se desplazaron un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra y una motobomba como medida inicial hasta comprobar que no se requería su intervención.

