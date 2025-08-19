Alerta por incendios en toda Castilla y León y 'Alarma extrema' León, Zamora y Salamanca hasta el viernes

Vista de las una cabeza del fuego en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León.Mateo Lanzuela - Europa Press

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la Comunidad entre los días 19 (martes) y 22 de agosto (viernes) ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes, informa Europa Press.

Con la declaración de 'alerta', se intensifican las limitaciones relacionadas con el uso del fuego y determinadas actividades que puedan originar chispas o deflagraciones tanto en el monte como en sus inmediaciones, quedando sin efecto las autorizaciones previamente concedidas.

Además, la resolución eleva el nivel a 'Alarma extrema' en municipipios de Léon, Zamora y Salamanca, donde se aplican medidas adicionales como la prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola, del empleo de maquinaria susceptible de provocar igniciones y del tránsito de personas y vehículos por los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, actividades profesionales o actuaciones de emergencia.

La Consejería insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante estas jornadas críticas y lanza un llamamiento expreso a la ciudadanía para evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar un conato de incendio, al subrayar que la mínima negligencia podría derivar en situaciones de grave riesgo para la población y el entorno natural.

Por otro lado, a las 11.00 horas de este martes Soria no había registrado incendios forestales. En la jornada de lunes sí hubo dos falsas alarmas, una en Vinuesa y otra en El Burgo de Osma. En ambos casos se desplazaron un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra y una motobomba como medida inicial hasta comprobar que no se requería su intervención.