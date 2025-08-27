El actor Karra Elejalde, nuevo Embajador de la VIII Gran Fiesta de la Vendimia de la DO Ribera del Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El actor Karra Elejalde se convierte en el nuevo Embajador de la VIII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que se celebrará del 3 al 6 de septiembre en Aranda de Duero (Burgos). El intérprete vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba será nombrado Ribereño del año 2025, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con Castilla y León.

La Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero regresa un año más como una cita ineludible para celebrar la tradición, la cultura y la pasión que definen a los vinos de la Denominación de Origen. En su octava edición, la villa de Aranda de Duero se llenará de alegría, música, catas, espectáculos y actividades para todos los públicos, informa Ical.

La DO Ribera del Duero anunció este miércoles a los dos grandes protagonistas de este año. Por un lado, Karra Elejalde, actor reconocido por su trayectoria cinematográfica y teatral, será el nuevo Embajador de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025. Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, referente indiscutible de la interpretación y profundamente ligado a Castilla y León, recogerá el testigo como Ribereño del año 2025.

Karra Elejalde, ganador de dos premios Goya y conocido por películas como ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Mientras dure la guerra’, se ha consolidado como uno de los intérpretes más queridos y respetados del cine español. Con un estilo cercano y auténtico, encarna los valores de “compromiso, esfuerzo y excelencia que caracterizan a la Ribera del Duero”. Karra Elejalde ya tuvo contacto con la Ribera del Duero, cuando en la a 67 edición de SEMINCI recibió su peso en vino de bodegas de la DO Ribera del Duero, obsequiando de esta forma al reconocido y querido actor con cien botellas de tinto, blanco y rosado.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, Premio Nacional de Teatro y miembro de una de las sagas interpretativas más emblemáticas de España, recibirá el reconocimiento como Ribereño del año. Su prestigiosa carrera en teatro, cine y televisión le ha convertido en una de las grandes voces de la interpretación española.

“Recibir este nombramiento es un privilegio. Siempre he sentido una profunda conexión con Castilla y León, y poder representar a Ribera del Duero como Ribereño del año es motivo de orgullo. Estos vinos son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra forma de compartir la vida”, señaló Gutiérrez Caba.

Evento para todos los públicos

La Gran Fiesta de la Vendimia 2025 contará, como cada año, con una amplia programación que incluirá el tradicional pisado de la uva, degustaciones de vino, actividades familiares, espectáculos y conciertos, así como catas y experiencias en torno a los vinos de la DO Ribera del Duero. Una celebración que atraerá tanto a visitantes locales como a turistas nacionales e internacionales, informa Ical.

En palabras del presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual: “Nos enorgullece contar este año con Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba como representantes de nuestra Denominación y de esta gran cita. Son dos figuras que simbolizan talento, autenticidad y compromiso, valores que compartimos en Ribera del Duero”. “Su presencia dará aún más relevancia a esta fiesta que une cultura, tradición y vino, y que proyecta nuestra tierra al mundo”, concluyó.