Comparecencia de Mañueco en las Cortes: "No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas con los incendios"

Comienza la comparecencia en las Cortes de Castilla y León del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por los incendios que han asolado la Comunidad en este verano. En sus primeras el jefe del Ejecutivo explicó que le hubiera gustado comparecer en sede parlamentaria cuando hubiera acabado la campaña para realizar un balance. A la vez ha pedido no hacer un "uso político" de los fuegos. "No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios", significó.

Mañueco comenzó su comparecencia con un minuto de silencio por los tres fallecidos y se encuentra arropado en las Cortes por los nueve presidentes provinciales del Partido Popular en la Comunidad: "El verdadero homenaje a quienes lo han perdido todo es elevar este debate a la altura de la dignidad de nuestra gente, alejándolo del ruido, del simplismo y del cálculo electoral". El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, duramente criticado por estos fuegos también se encuentra en el hemiciclo.

El presidente de la Junta quiso agradecer a todas las comunidades autónomas su apoyo, al igual que al Gobierno de España y destacó la labor de todos los trabajadores que han peleado contra 348 incendios en apenas 23 días. Todo esto se produce mientras en el exterior de la sede parlamentaria los bomberos forestales protagonizan una manifestación.

El número uno del Ejecutivo explicó que la prioridad del dispositivo de lucha contra los incendios forestales fue “proteger, por encima de todo, a las personas” y se dirigió a los ciudadanos damnificados por el fuego para garantizarles que “ni están solos ni les vamos a dejar solos”.

“Les aseguro que vamos a compensarles por todo el dolor y el daño sufrido”, aseveró Mañueco para recordar que, desde la Junta, llevan “días trabajando para que todos recuperen la normalidad cuanto antes y la pesadilla vivida sea pronto solo un mal recuerdo”.

Así, señaló que las evacuaciones ordenadas se hicieron siempre “para garantizar la seguridad” de la ciudadanía afectada, bajo el prisma de que “lo material, aunque lleve tiempo, puede reconstruirse, pero cada vida humana es sagrada e irremplazable”, por lo que el objetivo principal del operativo fue “proteger a todos”. “Esa ha sido y será siempre nuestra prioridad”, recalcó tal y como recoge Ical.

En ese sentido, agradeció “de corazón” la comprensión, colaboración y paciencia de las personas que tuvieron que ser confinadas o evacuadas de sus pueblos por culpa de los incendios, y que el presidente de la Junta cifró en torno a las 20.000 al sumar la población censada de los 203 pueblos desalojados preventivamente durante todos estos días de agosto, 15.767 habitantes, con los visitantes veraniegos. Eso sí, Mañueco informó que ya no existe ninguna localidad desalojada en Castilla y León.

Además, informó de la emisión de un total de 12 mensajes masivos a la población a través de la herramienta ES-Alert, “para reforzar su seguridad y protección”, y la coordinación de la emisión de alertas conjuntas con Asturias y Cantabria para los municipios que comparten el Parque Natural de los Picos de Europa.

Finalmente, lamentó los tres fallecimientos acaecidos por el fuego en Castilla y León, reconociendo que “no hay palabras para calmar un dolor tan inmenso como el que supone la pérdida de un ser querido”, y trasladó sus “mejores deseos de recuperación” a los seis heridos graves que continúan ingresados en distintos hospitales por las quemaduras causadas por el fuego.