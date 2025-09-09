Martínez fija el inicio de las primarias del PSOE para finales de septiembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, subrayó este martes en Palencia que el PSOE reestructuró su calendario interno para garantizar que las cuestiones más urgentes de la región tengan prioridad frente a las decisiones internas del partido. Según Martínez, el proceso de primarias para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León dará comienzo "seguramente a finales de este mes", permitiendo así un enfoque inicial en las demandas sociales y territoriales de la Comunidad.

De esta manera, Martínez dice reafirmar su compromiso con las necesidades de las provincias de la Castilla y León, aplazando las decisiones orgánicas internas para centrarse en los problemas que afectan a territorios como Palencia, León, Zamora y Salamanca. El secretario general de los socialistas explicó que, tras asumir el liderazgo autonómico, el partido optó por un "ejercicio de responsabilidad" al priorizar la atención al "sufrimiento" de estas provincias, que enfrentaron importantes desafíos en los últimos meses debido a los incendios, informa Ical.

Con el horizonte electoral fijado para marzo de 2026, el líder socialista subrayó que el PSOE reestructuró su calendario interno para garantizar que las cuestiones más urgentes de la región tengan prioridad. Según Martínez, el proceso de primarias para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León dará comienzo "seguramente a finales de este mes", permitiendo así un enfoque inicial en las demandas sociales y territoriales de la comunidad.