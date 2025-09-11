Medio Ambiente restaurará 36 zonas húmedas de Ávila, Soria y Valladolid con 380.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó actuaciones de restauración ambiental en 36 zonas húmedas de Castilla y León, con cargo a fondos europeos, con un importe de 382.442 euros, y que corresponden a un encargo a la empresa Tragsa. Desde la puesta en marcha del programa Next Generation UE la inversión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en esta materia supera los cinco millones de euros.

De las 36 zonas, 27 son Zonas Húmedas Catalogadas de Interés Especial en la provincia de Ávila: Lagunas del Trampal, del Duque, El Barquillo de la Laguna y Laguna del Chorrito, en Solana de Ávila; Laguna del Barco y Laguna Cuadrada, en Puerto Castilla; Laguna de los Caballeros y del Cancho, en Navalonguilla: Laguna de la Nava, en Nava del Barco; las Cinco Lagunas, Laguna Majalaescoba, Turbera de las Lagunillas, Laguna del Gutre y Laguna del Novillero, en Zapardiel de la Ribera; Laguna Grande de Gredos en Navalperal de Tormes, Laguna de San Antón, en Adanero; Laguna del Oso, en El Oso; Embalse del Rosarito, en Candeleda; Laguna del Cura, en Hoyos del Espino; Embalse del Voltoya, en Ávila y en Santa María del Cubillo; y Laguna Redonda, en San Juan de la Encinilla, recoge Ical.

A ellos se suman siete humedales en Soria: Laguna Larga, Laguna Helada y Laguna del Hornillo, en Covaleda; Laguna Negra, en Vinuesa; Laguna de Cebollera, en Sotillo del Rincón; Laguna de los Llanos, en Almarza; y Laguna de Judes, en Arcos de Jalón. Y por último, dos más en Valladolid: Laguna Bodón Juncial, en Bocigas, y laguna de la Zarza, en La Zarza.

Estas actuaciones se suman a otras ya ejecutadas o en ejecución realizadas por la Junta de Castilla y León en las nueve provincias de la Comunidad con los fondos europeos Next Generation.

En las de Ávila se realizará trabajos de limpieza y recogida de residuos mediante una cuadrilla formada por un mínimo de tres personas, así como limpieza del fondo de la laguna Grande de Gredos, mediante un equipo de buceadores formado por al menos cinco personas, que se encargarán de retirar los desechos de gran tamaño situados en el fondo de la laguna. También, contará con la adecuación y consolidación de sendas mediante su restauración manual y se ejecutarán plantaciones para evitar la compactación y erosión.

Por su parte, en los humedales de Soria se balizarán unas determinadas áreas, señalándose que se trata de una zona en restauración, en las lagunas Larga y Helada de Covaleda. Mientras, en la Laguna Negra se instalará un sistema de monitorización de alta frecuencia que recogerá diferentes variables con el objetivo de hacer un seguimiento ecológico de esta laguna: temperatura, precipitación, nivel de agua, serán algunos de los parámetros recogidos.

Se realizarán también acciones de biomanipulación mediante capturas controladas para su descaste total o disminución de las poblaciones de bordallos y de cangrejo señal para así moderar su efecto sobre macrófitos y macroinvertebrados con interés de conservar. Y por último se procederá a la restauración de su entorno perilagunar mediante la adecuación de la senda y la instalación de una pasarela metálica para evitar la compactación del terreno y favorecer la revegetación natural.

Igualmente, en la laguna de Cebollera (Sotillo del Rincón), laguna del Hornillo (Covaleda) y laguna de los Llanos (Almarza) se procederá a la corta de pinos y eliminación de restos que se ubican en su entorno más inmediato, así como la plantación de especies del género Salix Y en la laguna de Judes se colocarán dos señales para indicar la prohibición de tránsito por el vaso de la laguna.

Por último, en los dos humedales de Valladolid se llevará a cabo, en el Bodón Juncial, la anulación de la pista forestal existente que cruza por la mitad del mismo, lo que supone molestias a la avifauna, la adecuación de una pista forestal alternativa, así como la plantación de retama y pino; la limpieza de canales de agua para favorecer su flujo y la apertura de taludes para drenaje. Y en la laguna de La Zarza se retirará el cerramiento existente que está en mal estado y se instalará uno nuevo.

Esta inversión de 382.442 euros se une a la ya aprobada a finales de abril, que se elevó a más de 400.000 euros y que se está desarrollando en las provincias de León, Soria, Segovia y Palencia, sin olvidar otras actuaciones como las desarrolladas en el parque natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto (Zamora), con una inversión próxima a los 250.000 euros, o las que se están ejecutando en Burgos, donde destacan la restauración de hábitats higroturbosos, con un presupuesto de 448.200 euros, ya a punto de concluir, o las actuaciones de conservación de la biodiversidad en las lagunas de Atapuerca, cuya restauración se eleva a los 189.000 euros.

Además, se trabaja en la restauración de dos lagunas emblemáticas de la Comunidad, se trata de la vallisoletana Laguna de Tamariz, con una inversión de 189.000 euros, y la soriana de la Serna, en Hinojosa de la Sierra, con una ejecución que supera los 200.000 euros.

La inversión prevista por la Consejería de Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de los fondos europeos Next Generation en gestión y conservación de humedales, se eleva a 2,6 millones, a los que se unen los 2,7 destinados por el Gobierno autonómico a la compra de parcelas en entornos lagunares o perilagunares para asegurar su supervivencia, alcanzando por tanto una inversión superior a los cinco millones euros en conservación y restauración de humedales.