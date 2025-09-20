El potencial de la moda de Castilla y León genera 200 millones y más de 2.300 empleos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, visita el expositor de Castilla y León en la Mercedes-Benz Fashion Week.Juan Lázaro

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, defendió este sábado el potencial económico y creativo del sector de la moda en Castilla y León, con una facturación superior a los 200 millones de euros anuales y que genera más de 2.300 empleos en la Comunidad. Así lo dijo este sábado durante su visita al expositor ‘Cibelespacio’ de Castilla y León, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra en Madrid.

Durante su visita, la consejera tuvo la oportunidad de conocer las nuevas colecciones de algunos diseñadores de la Comunidad y participó en varios actos promocionales en los que destacó la creatividad y el talento de la moda de Castilla y León, con un peso muy significativo en la economía y el empleo de la Comunidad. Además, asistió al desfile de la salmantina Fely Campo, informa Ical.

El sector de la moda y el textil de Castilla y León, según datos de la Junta, está formado por más de 500 empresas, que representan casi el 5% de la industria de la Comunidad. Anualmente, genera una facturación que supera los 200 millones de euros y da empleo a más de 2.300 personas, de los que más de 600 son autónomos. En el ámbito de la internacionalización, las exportaciones del sector, sumando del textil, confección, piel y calzado, han alcanzado los 170 millones de euros en el último año cerrado.

Proyección y promoción del talento

La titular de Industria señaló que la apuesta de la Junta por el sector tiene también su reflejo en el proyecto Uniendo Moda, financiado por la Administración autonómica con cerca de un millón de euros y promovido por CEOE. A través de esta iniciativa se busca fortalecer la industria textil, impulsar el talento creativo de la comunidad y generar nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, aseguró que Castilla y León refuerza su posición en la MBFW, con diez diseñadores que están exponiendo su trabajo en el expositor habilitado, entre ellos, Lucía Jurado-Alta Artesanía, Tocados Zeleste y Concha Ceballos, que están presentado sus colecciones durante la jornada de este sábado.

Adicionalmente, cuatro creadores de la Comunidad, incluyendo a Fely Campo (Salamanca), María Lafuente (León), Baro Lucas (Valladolid) y Guillermo X (Burgos), están mostrando sus colecciones con desfiles propios en la pasarela, lo que genera una amplia difusión de la marca Castilla y León.

Dentro del proyecto Uniendo Moda este año se ha apostado por una mayor presencia en eventos nacionales e internacionales, tales como la Semana de la Moda de París, la feria profesional KM.0, los Premios Nacionales de la Moda, y las dos ediciones de la Mercedes Fashion Week. Una apuesta que ha garantizado la presencia agrupada de diseñadores y empresas de la comunidad en eventos de alto impacto. Además, se continúa impulsando el talento joven y emergente con una nueva edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores de Castilla y León, que tendrá lugar en octubre durante la Pasarela Uniendo Moda que se celebrará en Burgos.

Además, a lo largo de este año se han organizado talleres especializados en temáticas claves para el sector, como Branding y redes sociales, gestión empresarial, la aplicación de la Inteligencia Artificial al diseño, o la artesanía y sostenibilidad. De este modo, se pretende orientar a los emprendedores y jóvenes diseñadores hacia nuevos mercados, trabajar en su estrategia de crecimiento, otorgarles visibilidad y anticiparse a los nuevos desafíos a los que se enfrentan.

Actuaciones que responde a la voluntad de la Junta de dar visibilidad a este sector y reforzar su potencial consolidando a la Castilla y León como un referente cada vez con mayor peso dentro del panorama nacional de la moda.