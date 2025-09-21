Suárez-Quiñones: "He estado donde tenía que estar, donde se requería por mi función, en apagar los incendios"

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

«Es lógico que se pidan explicaciones», asegura Juan Carlos Suárez-Quiñones (León, 1961). Y eso es lo que hace, explicarse, en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación tras la devastadora oleada de incendios que deja un trágico rastro de tres fallecidos, varios heridos y más de 141.000 hectáreas arrasadas en Castilla y León.

Pregunta.- Todo el mundo le pide explicaciones. Toca explicarse. ¿Qué ha sucedido este verano en Castilla y León para que hayamos sufrido y padecido la mayor ola de incendios de la historia y sin control?

Respuesta.- Es lógico que se pidan explicaciones, obligado a darlas y sobre todo porque lo que ha ocurrido en Castilla y León y que también lo han sufrido otras comunidades es algo extraordinario y excepcional. Por lo tanto es necesario explicarlo. Ya lo hice en las Cortes en el pasado pleno. He pedido ya mi comparecencia en la comisión correspondiente para cuando acabe la temporada de incendios, el 12 de octubre, comparecer y explicar toda la temporada de incendios.

P.- ¿No cree que debería ser antes y no esperar a octubre?

R.- Bueno, yo creo que ha hecho una comparecencia el presidente de la Junta en agosto. Yo he contestado diez preguntas sobre el episodio de incendios de agosto y corresponde después dar el resumen final de la temporada. Creo que las dos comparecencias, más las diez preguntas en las Cortes, son información que creo que es importante.

P.- Dice que es una situación extraordinaria. Eso ya lo dijeron en 2022 con la Sierra de la Culebra y parece que les ha vuelto a pillar el toro.

R.- Bueno, dos cosas. En la Sierra de la Culebra tuvimos unos días de situación parecida. Esta han sido tres semanas. El problema que ha habido en esta ocasión son varios factores. Primero, circunstancias extraordinarias de meteorología. La propia Aemet dice que desde el año 1900 es el agosto con temperatura máxima y la media máxima. Sufrimos una ola de calor de prácticamente tres semanas que motivó que se secara absolutamente la vegetación y había un riesgo enorme de incendios y que fueran mucho más rápidos. Veníamos de una primavera con mucha lluvia, por tanto, la vegetación anual había crecido de forma extraordinaria y que se secó con la ola de calor. Tuvimos vientos todos los días. Vientos que llegaron a estar cerca de los 90 kilómetros por hora en rachas y que hacía que los trabajos de extinción de la noche y de parte de la mañana se fueran al traste. Vientos además que cambiaban permanentemente de orientación, lo que hace tan difícil a los medios moverse. Tuvimos tormentas secas que originaron rayos y fuegos por rayos latentes, que por tanto se manifiestan en un momento dado cuando ya no hay tormenta fuera de circunstancias y a lo mejor por la noche que no pueden volar los medios aéreos. Y después tuvimos otros dos factores importantes, que fue la simultaneidad. Una simultaneidad de incendios que llegaron a ser en esas tres semanas de 348 incendios en Castilla y León. Llegó a haber en León 65 incendios, hasta 16 incendios simultáneos en la provincia de León y hasta 10 en León de nivel 2, los más graves, y 14 a la vez en la Comunidad de nivel 2. Las circunstancias respecto al 2022 fueron diametralmente más graves y más complejas de lo que ocurrió en el año 22, que ya fue relevante. Por supuesto, siempre hay un factor que es el de la intencionalidad, que ha conllevado que en momentos muy complicados y donde estábamos concentrados en incendios muy relevantes, nacían otros en esas provincias o en otras, que obligaba a dar respuesta. Hay que recordar que hemos apagado 348 incendios en esos 21 días.

P.- Esa explicación está muy bien, pero sigue sin quedar claro qué ha fallado, consejero. Le recuerdo que dijo que tenían el mayor operativo y al máximo nivel para combatir los incendios. Insisto, ¿qué ha fallado?

R.- Es cierto que tenemos el mayor operativo y en estos incendios ha intervenido un operativo que no tiene precedentes en la historia de los incendios forestales de España y de Europa. El operativo de incendios que aquí ha estado es de todas las administraciones. Es el operativo más importante que ha habido en la historia de España y de Europa, y no fue suficiente. No fue suficiente para que el daño hubiera sido menor. En el 22 acometimos una importante reforma del operativo con una importante mejora en el marco del Diálogo Social con CCOO, UGT y patronal. Determinamos qué era necesario para estar mejor preparados y acometimos esa importante reforma. Pasamos de 65 millones a 126. Pero está claro que esa reforma, junto con todos los medios que tuvimos a nuestro alcance en el mayor operativo, no fue suficiente y por tanto exige incrementar las actividades de mejora.

P.- ¿Y por qué no es suficiente? ¿Y sobre todo, por qué no han previsto ustedes que es insuficiente?

R.- Repito, todos a una no fuimos capaces de lograr un mejor resultado. ¿Por qué? Por las circunstancias que antes mencioné, en las que hay que pensar que los incendios han quedado fuera de la capacidad de extinción durante mucho tiempo. Eso nos obliga a la reflexión. Estas circunstancias que este año han sido absolutamente novedosas nos obliga a transformar y mejorar los esfuerzos a todos.

P.- ¿Y cómo lo van a hacer?

R.- Pues desde los dos puntos que hay que atacar, que es la prevención y el propio operativo. Habíamos hecho un esfuerzo en prevención y lo que vamos a hacer es un esfuerzo mucho mayor. El presidente lo dijo claramente en la en la comparecencia que hizo en las Cortes. Estamos hablando que se ha reunido con los presidentes de Diputación, con las Opas, con las cooperativas. Esta semana va a haber una reunión por mi parte con los propietarios forestales y la semana que viene volverá a haber una reunión conmigo con diputaciones y con Opas. De todo esto está derivando, junto con el trabajo paralelo que estamos haciendo, una propuesta en los dos ámbitos, en el de la prevención y el ámbito de la extinción y del operativo.

P.- ¿Cómo explica que hubiera medios, brigadas, que estuvieran paradas mientras otras estaban saturadas? Los denuncian ellos, los mismos que piden su dimisión.

R.- Bueno, eso no es cierto. Todos los medios que han estado, nuestros, de otras comunidades autónomas, extraordinarios del Estado e incluso medios internacionales pedidos por el propio Estado ante la insuficiencia de sus medios aéreos, todos han estado donde tenían que estar, con una coordinación que indica que hay medios que tienen que tener periodos de descanso y situaciones en las que los directores técnicos de extinción, el jefe de jornada provincial, determina el juego de los medios. Hay que entender que no es posible que hubiera medios que no se hayan utilizado. Se han utilizado todos los que tienen que utilizarse, que técnicamente eran requeridos y en los momentos y en los lugares en que tenían que utilizarse. No ha habido una infrautilización de medios. ¿Cómo íbamos a infrautilizar los medios? Eso es algo que los técnicos de extinción no van a cometer nunca. Van a utilizar todos los medios en cada momento, lo que sea necesario. En un momento dado, ante un cambio de circunstancias, una cuadrilla tenga que replegarse y no poder intervenir porque el incendio está fuera de la capacidad de extinción y con riesgo para las cuadrillas. Es que ha habido momentos de riesgo para las cuadrillas. Pues claro que puede haber medios parados, pero son razones técnicas imperiosas, no por dejadez o por cualquier otra circunstancia. Todos los medios que ha habido en Castilla y León y en todas las provincias que han sufrido los incendios se han utilizado conforme los criterios técnicos.

P.- ¿Cómo explica el consejero que haya desaparecido del foco y no haya dado ni una explicación en prácticamente un mes, hasta esas diez preguntas que contestó en el pleno, en la mayor oleada de incendios de la historia?

R.- Es algo sobre lo que ya he respondido y contestado. Lo importante es no sólo reiterar que estaba haciendo mi trabajo, sino el trabajo que estamos haciendo, porque aquí no basta sólo con haber apagado los incendios, toca el plan de medidas, toca el plan de restauración, tocan las modificaciones normativas de estructura, de inversión en el ámbito de la prevención y de la operación. Un trabajo muy intenso y arduo en el que estamos trabajando todo el equipo de la Junta y, especialmente, por supuesto mi Consejería, y es lo que nos ocupa.

P.- Pero entre sus funciones también está dar la cara y explicaciones a la gente en momentos tan difíciles.

R.- Repito que se han dado explicaciones. La Junta ha dado las explicaciones oportunas con distintos medios de comunicación como es Infocyl, como es Naturaleza Castilla y León, como son las notas de prensa, o distintos medios. Todos estábamos trabajando en acabar con esa situación de incendios y en configurar todos estos programas tan complejos que no tienen precedentes. Haberlo configurado antes de que incluso acabaran los incendios y haber empezado a tomar decisiones en todos los consejos de gobierno llevando las concretas cuantías que llegan a los perjudicados. Eso lleva mucho trabajo.

P.- ¿Por qué no ha ido a los lugares que han padecido los incendios?

R.- Bueno, he estado donde tenía que estar, donde se requería por mi función estar y haciendo las gestiones que mi función requería, en apagar los incendios. Repito que al trabajo de apagar los incendios se une el trabajo para configurar el plan de después el plan postincendios. El trabajo de apagar los incendios es un trabajo que tiene muchos niveles, un nivel técnico, un nivel político. Hay que tener en cuenta que aquí han trabajado medios de once comunidades, han trabajado medios del Estado. Todo esto conlleva que cada parte, cada estructura del operativo, realice su labor; yo la mía, los técnicos la suya y en eso hemos estado.

P.- ¿Se planteó dimitir en algún momento?

R.- Lo que me he planteado en todo momento es, primero, acabar con la situación de los incendios, que tuvo momentos muy complejos y muy delicados, donde se veía complicada la salida. Y lo que me he planteado es pensar ya incluso en aquellos momentos, en el después, el después de la restauración y de todas las compensaciones que tenían que ponerse en marcha, el después de las reformas normativas que habría que hacer para mejorar la prevención. Siempre he pensado en trabajar, en hacer lo que tengo que hacer.

P.- ¿Nunca se le pasó por la cabeza?

R.- Nunca. Se me pasó por la cabeza trabajar.

P.- ¿Se arrepiente de algo? Y le voy a recordar esa famosa frase de ‘tenemos la mala costumbre de comer’ ¿Se arrepiente? ¿Sabe que le va a perseguir siempre?

R.- Bueno, es una frase absolutamente inadecuada, porque además no era necesaria para explicar por lo que se me preguntaba.

P.- Y, mientras, denuncian la mala calidad de la comida para los brigadistas, incluso con bocadillos con moho.

R.- El avituallamiento fue uno de los objetos del acuerdo del Diálogo Social de 2022. Un grupo de técnicos han construido el sistema partiendo de un informe realizado por el colegio oficial de nutricionistas de Castilla y León con tres líneas, raciones de suplemento energético, que las llevan los trabajadores para situaciones que conlleven un esfuerzo extraordinario; raciones de bocadillo, fruta y agua, que siguen siendo la opción recomendable para avituallar en los incendios, y raciones de emergencia de larga duración que se guardan en oficinas y bases.

P.- ¿Se arrepiente de algo más?

R.- Bueno, a todos los responsables públicos siempre nos frustra el no haber dado mejor respuesta que la dada. Son circunstancias extraordinarias, imprevisibles, que todos los responsables públicos y responsables del Gobierno han puesto de manifiesto. Creo que es unánime y no hay nadie que no piense que eso fue así. Es frustrante. Por eso hay que combatirlo con más trabajo, intentar prever más allá de lo razonablemente previsible y tratar de acertar más.

P.- El presidente de la Junta en el último pleno dijo: «Sí, le apoyo». ¿Siente ese apoyo del presidente o temió en algún momento que le cesara?

R.- No. Y sí, sí, sin duda siento su apoyo. Sin duda. Esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo muy intenso de todos, empezando por el presidente y terminando por cualquier miembro del operativo en el que hemos estado como una piña, todos a una, desde luego, donde nuestra preocupación ha sido la que ha sido, acabar los incendios y antes de acabar, preparar el postincendio, prepararnos más y mejor y, por lo tanto, un sistema de ayudas y de restauración.

P.- Dentro de ese apoyo. Usted también es presidente de la gestora del PP de León. ¿Ese apoyo significa que va a ser candidato del partido por León?

R.- Yo sólo puedo responder de las cosas que están en mi mano. En mi mano está, repito, trabajar para mejorar las cosas, para tener más capacidades en materia de prevención, en materia de extinción en la comunidad, tratar de convencer a que todas las administraciones que estamos todos implicadas hagan lo mismo. Y es lo que me ocupa. El resto de cosas no me pueden ocupar. No son decisiones que yo tenga que tomar.

P.- ¿Pero le gustaría? ¿Quiere?

R.- A mí me gusta estar allí donde deba estar y donde quien tiene que decidir que esté crea que debo estar.

P.- ¿Y quien tiene que decidir cree que usted debe estar?

R.- Eso tendrá que preguntárselo a quien lo tiene que decidir.

P.- Volviendo a la extinción de incendios, ustedes siempre dicen ‘los incendios de verano se apagan en invierno’. ¿Sigue pensando, como en 2018, que mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro?

R.- Sigo pensando lo que estamos haciendo. El 2018 quedó muy atrás. Lo que toca ahora es lo que estamos haciendo. Prepararnos más, con más eficacia, con más capacidad y que lo hagamos todos a una, no sólo la Junta, sino todas las administraciones.

P.- ¿Es partidario de tener el operativo todo el año y que sea público?

R.- Nosotros tenemos un operativo todo el año. Siempre hemos tenido un operativo todo el año. Lo que hemos hecho desde 2022 es aumentar de forma muy importante la capacidad de ese operativo, tanto en la época de riesgo alto como fuera de la época de riesgo alto, y especialmente fuera de la época de riesgo alto. Ahora lo que toca es volver a una segunda tanda de mejoras relevantes del operativo para aumentar esa capacidad, especialmente en la época de riesgo alto y que tengamos posibilidades de lograr mejores resultados y más eficacia junto con el resto de administraciones, que tienen que implicarse también.

P.- Pero, ¿por qué denuncian entonces que no está todo el año?

R.- En este tema se mezclan muchas cosas. Se mezclan legítimas reivindicaciones sindicales, de distinto grado, pero lo que yo remito es a que se lea el acuerdo firmado el 27 de septiembre del 22 del Diálogo Social en materia forestal, en materia de incendios. Ahí, precisamente, uno de los objetivos era que el operativo y en distintos grados trabajase todo el año. Eso lo estamos cumpliendo. Es decir, por ejemplo, unas autobombas con su dotación, que es un conductor y un peón especialista de la motobomba, que podían estar 6 meses, trabajan 12. Trabajan 12 meses también los centros provinciales de mando, que antes estaban unos meses. Todos los centros provinciales de mando trabajan 24 horas, 365 días, hablamos de los 9. Se ha dotado de 28 escuchas, personas que se dedican a comunicaciones, 40 técnicos. Y ahora lo que tenemos que hacer es maximizar nuestros esfuerzos para todavía dar mayor capacidad a este operativo con nuevas reformas.

P.- ¿Lo lógico no sería mantener el dispositivo a pleno rendimiento todo el año?

R.- Eso es precisamente lo que estamos midiendo, las capacidades que hacen falta en cada momento.

P.- Desde el Gobierno se ha dicho, el delegado, la directora de Protección Civil y muchos ministros, que actuaron en Castilla y León unos 6.000 profesionales y toda una serie de medios. ¿Cree que el Gobierno ha respondido a lo que necesitaba Castilla y León en esta ola de incendios?

R.- El Gobierno forma parte del operativo. En el operativo ordinario de la Junta de Castilla y León están medios gubernamentales, hablamos de las BRIF, de los medios aéreos, que son su competencia, al margen de que nosotros también tenemos medios aéreos, forman parte del operativo ordinario. Hablamos también de la UME, que forma parte del operativo ordinario en nivel 2 cuando se requiere ese aporte extra, y luego están los medios extraordinarios, que utilizamos por primera vez, el ejército ordinario, no UME. Puedo decir lo mismo, entre todos no fuimos capaces de obtener un mejor resultado. Por tanto, si entre todos, Junta, Gobierno, comunidades autónomas que han estado 11, los medios de diputaciones y de ayuntamientos que han auxiliado, no hemos obtenido un mejor resultado, la consecuencia es que todos tenemos que mejorar nuestras capacidades.

P.- Mi pregunta era si cree que el Gobierno ha respondido suficientemente a lo que necesitaba Castilla y León.

R.- El Gobierno ha respondido con lo que tenía. Pero en una acumulación de incendios, no solo en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia, en Asturias, pues igual que nosotros tuvimos una simultaneidad de incendios en nuestra Comunidad que complica las cosas porque hay que dar respuesta a todos, el Gobierno tuvo la complicación también de que el fenómeno se produjo en cuatro comunidades a la vez, de forma muy intensa, con lo cual tuvo una división también de los medios y, en consecuencia, lo que hay que pedir al Estado es que igual que nosotros estamos trabajando para mejorar capacidades, incrementar capacidades ante esta acumulación de incendios y de circunstancias extraordinarias, el Gobierno también lo tiene que hacer.

P.- ¿Qué valoración hace de la respuesta de la oposición en Castilla y León ante esta oleada de incendios?

R.- Por un lado hay que entender cuál es el trabajo de la oposición. La oposición no tiene responsabilidades, digo responsabilidades de gestión, y por tanto sólo de exigencia y de control de gobierno, que las ejercen y por tanto no tengo nada que decir. Yo contesté a diez preguntas en el pleno ordinario del pasado martes y para mí fue una oportunidad. Alguien puede pensar que yo podía protestar porque me han hecho diez preguntas, que no es normal. Creo que no hay precedentes de tantas preguntas a un consejero en un pleno.

P.- Ya, pero es que llevaba usted un mes sin comparecer.

R.- Bueno, repito, puede parecer que yo podría decir, caramba, qué cantidad de preguntas. Fue una gran oportunidad y yo lo agradecí y lo dije expresamente que me hicieran esas preguntas porque me dio la posibilidad de sentar en las diez preguntas los distintos aspectos que tenemos que poner de manifiesto de cuál es la verdad, a nuestro juicio, de lo ocurrido y de todo lo que confluye. Insisto, entiendo su trabajo, entiendo lo que tiene que hacer la oposición y yo no voy a valorarlo. Quizá, a lo mejor, cuando estábamos en el peor momento de los incendios no era el momento adecuado, ya no la oposición, la política, para mover movilizaciones. Había que haber estado mucho con la Junta, con el Gobierno de España, con el operativo y dar tranquilidad y, por tanto, apoyar lo que se estaba haciendo. Pero yo eso no lo voy a valorar. Hacen su trabajo como creen que tienen que hacerlo y yo respondo a lo que me requieren. Me requirieron responder a diez preguntas, las respondí.

P.- Esto vale también para su partido a nivel nacional, porque su partido sí que ha criticado duramente al gobierno. ¿Comparte, por ejemplo, lo que dijo Bendodo de Virginia Barcones de que era una pirómana?

R.- Bueno, sabe que las expresiones y las anécdotas no son la categoría. No voy a entrar a valorar expresiones. Creo que el PP a nivel nacional, igual que a nivel autonómico y provincial, tiene la labor de crítica a la acción de gobierno. A nivel nacional no gobierna el Partido Popular, por tanto tiene que hacer la misma labor que hacen los partidos de la oposición en nuestra Comunidad, que es poner de manifiesto la crítica a las cosas que cree que no están bien hechas y por tanto ejercer una oposición.

P.- ¿Puede aclarar en qué va a consistir exactamente el Decreto de Planificación de Montes y qué va a suponer de novedoso para la prevención contra los incendios?

R.- Es una pregunta muy interesante. En todo este discurso lleno de hojarasca, al final es difícil abrir paso entre esa hojarasca y ver el fruto. Dentro de las muchas cosas que se comprometieron y que hemos trabajado en estos años desde 2022 con trabajo muy intenso, son varios instrumentos que no pueden pasar desapercibidos. En 2024 dictamos un decreto sobre cambio de uso para generar oportunidades en el cambio de uso forestal, agrícola, agricoforestal que afecta la prevención. El Infocal, el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante incendios forestales que publicamos este año, es un instrumento muy importante de prevención. Es que hemos dictado también el decreto 5/2025 sobre montes de particulares, que es muy relevante porque es dar instrumentos para que sea más fácil gestionar los montes de los particulares. Porque hay que pensar que de los bosques más de la mitad son de particulares, no son de la administración. Y la productividad del monte es prevenir los incendios, sacar madera, hacer cortafuegos, eliminar la vegetación anual, la biomasa que facilita la transmisión y la iniciación de los incendios. Y para eso es muy importante ese decreto 5/2025 que publicamos este año. Y en cuarto lugar está el decreto que aprobamos el otro día, que parece que lo habíamos aprobado porque había habido incendios en agosto. No, llevamos más de dos años trabajando en él. Ese decreto es muy relevante, establece instrumentos muy importantes de gestión forestal público y privado, que favorece la prevención, que favorece el aprovechamiento, favorece la limpieza de los montes.

P.- ¿Por qué no lo han hecho antes? Parece que ustedes trabajan a golpe de tragedia. 2022 y ahora con esta nueva tragedia.

R.- Ha existido una labor de prevención y el presidente lo ha explicado. Se ha triplicado el presupuesto en materia preventiva a raíz del año 22, del 21 y el 22, y venía incrementándose con arreglo las circunstancias que eran previsibles. Hay que tener en cuenta que lógicamente tenemos que tomar medidas a tenor de los parámetros que tenemos encima de la mesa y de las previsiones razonables. Estamos hablando de actuar conforme a las previsiones que se tienen. Ahora lo que vamos es a reforzarlas. ¿Por qué? Porque la realidad se impone en unos parámetros desconocidos anteriormente. Vamos a mejorar la respuesta y las capacidades, tanto en la extinción como en la prevención con rapidez y con eficacia.

P.- ¿Se plantearon en algún momento o cree que debía haberse pedido el nivel 3 de emergencia?

R.- Bueno, yo creo que eso se ha explicado bastante. En primer lugar, quien no se lo planteó en ningún momento fue el propio Gobierno, que el ministro del Interior, que es el que tendría que ser la cabeza responsable de un supuesto nivel 3, puso de manifiesto públicamente en una entrevista en televisión que las comunidades autónomas estaban gestionando adecuadamente la emergencia. Por tanto, el Gobierno no se lo planteó en ningún momento por un defecto de gestión, sino todo lo contrario. Y segundo, nosotros tampoco lo planteamos porque no implicaba nada de medios a mayores. Si el nivel 3 hubiera implicado tener medios a mayores que hubieran favorecido acabar antes con esa situación, se hubiera estudiado. Pero es que no significaba nada. Los medios eran los que eran, los técnicos que eran los que estaban interviniendo y por tanto no conllevaban nada mayores.

P.- Volviendo al decreto y cerramos ese tema, ¿para cuando, consejero? Porque estamos muy acostumbrados a que la administración es lenta no, lo siguiente.

R.- Bueno, pues vamos a ver. Si estamos hablando que entre el 2024 y el 2025 con lo que ha pasado hemos dictado cinco normas complejas, que alguna ha llevado dos años de trabajo, un decreto que regula la gestión forestal de una Comunidad como la nuestra, la más forestal, la más relevante, creo que no es poca cosa. Segundo, que el plan de medidas se haya construido en agosto y que se haya ejecutado y se haya empezado a ejecutar en agosto y que en las próximas semanas habrá medidas ya totalmente cerradas, en las que el dinero ya ha llegado a los perjudicados, creo que es demostrativo de la acción diligente de este Gobierno, de forma extraordinaria. Y todo lo demás que hemos hablado. Todas las nuevas normas que van a permitir incrementar la prevención, van a ser muy rápidas.

P.- ¿Cuánto de rápidas?

R.- Van a ser muy rápidas.

P.- ¿Se van a ejecutar antes de que acabe esta legislatura?

R.- Hombre claro, evidentemente. Tienen que ejecutarse. Claro, claro. Todas estas normas que supongan la flexibilización de la gestión forestal, que supongan la mejora y los instrumentos de los ayuntamientos para mantener ese anillo de seguridad limpio, eso tiene que estar en vigor cuanto antes, evidentemente. Por supuesto que tiene que aplicarse antes del fin de esta legislatura. Es que tenemos que prepararnos más para los incendios que puedan venir el año que viene y eso tiene que ser ya. Esperemos que otras administraciones hagan lo mismo.

P.- ¿Se refiere usted al gobierno?

R.- Por ejemplo.

P.- ¿Cree que no lo está haciendo?

R.- Yo de momento no he visto ningún anuncio. Yo he oído que la respuesta del presidente del Gobierno es que iban a crear una agencia de Protección Civil. No he oído que haya ninguna otra medida. De momento yo no lo he oído.

P.- ¿Cree usted que la Junta de Castilla y León está siendo mucho más diligente que Gobierno?

R.- Evidentemente, todo lo que estamos planteando, planificando, haciendo, implica una acción eficaz y rápida. Hay tiempo. Es decir, el Gobierno tiene tiempo de reaccionar rápido. Estamos hablando de que estamos a mediados de septiembre, por tanto, yo no digo que no lo vayan a hacer. Yo digo que de momento no lo he visto.

P.- Sabes lo que pasa, que cada vez que hay una tragedia de estas, las comunidades autónomas elevan la competencia al Estado, cuando la competencia en materia forestal es de las comunidades.

R.- Bueno, no exactamente. Compartimos competencias. La legislación básica, la Ley de Montes del Estado es la Ley de Montes del Estado, es la legislación básica que nos vincula.

P.- También se comparten leyes en Sanidad, pero en materia sanitaria las competencias son de las comunidad autónomas, igual que en materia forestal.

R.- Repito, no exactamente. Por ejemplo, en materia de extinción de incendios forestales hay numerosas normas en la Ley de Montes que atribuye competencias del Estado. Muchas de las cuales yo, en las propias Cortes respondiendo a una pregunta, puse de manifiesto que no se habían desarrollado. Y si hay BRIF del Estado en el operativo ordinario es porque el Gobierno es competente. Por tanto, no es exactamente así. Son competencias compartidas cada uno las suyas.

P.- Sí, pero la coordinación de ese operativo compete a la Comunidad.

R.- Pues fíjese cómo la coordinación compete la Comunidad Autónoma, pero el Cecopi autonómico estaba integrado por el delegado Gobierno y por mí. Y en los Cecopis provinciales ahí está el subdelegado del Gobierno, además del delegado territorial. Por tanto, es una coordinación compartida y que ha funcionado bien la coordinación. Yo no tengo queja de la coordinación que hemos tenido con la Delegación del Gobierno. Eso es otra cosa. Hemos compartido los Cecopis con distintas autoridades de distintas administraciones, en una gestión coordinada y en buena lid para tratar de acabar con esa situación.

P.- ¿Hay Quiñones para rato en política?

R.- Yo siempre he dicho que de los tiempos el presente.

P.- ¿El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Quiñones se ve con fuerzas para seguir?

R.- Mis fuerzas no sólo están intactas, sino que son mayores porque ante un problema así, ante este reto que nos plantea la naturaleza y determinados aspectos que no son la naturaleza, como es la intencionalidad, lo que hace es sumarme fuerzas para tratar de buscar la solución a los ciudadanos de Castilla y León.

P.- Claro, como su consejería es tan grande, tenemos que hablar de otras cosas, aunque sea al final. Y vamos a hacerlo de lo que más preocupa, la vivienda. ¿Qué falla o qué está fallando para que no haya el acceso suficiente a la vivienda para los jóvenes y que está haciendo la Junta para corregirlo?

R.- Yo creo que es una preocupación social, la primera en los distintas encuestas. La Junta tiene ahora mismo la política de vivienda yo creo más completa en el panorama nacional. Estamos ayudando a los jóvenes en el acceso a la vivienda vía compra, ayudamos a los jóvenes en la acceso vía alquiler. Tenemos que recordar que poco antes de empezar el verano dimos 50 millones de euros de ayudas al alquiler que llegaron a todos los jóvenes que lo pidieron y justificaron los requisitos. Damos una respuesta y estamos ahora por ejemplo con la construcción de 3.000 viviendas que estamos construyendo para vender a los jóvenes descontándoles el 20% para alquilárselas con un alquiler en régimen de cohousing módico. O en convocatorias que hacemos ya de viviendas industrializadas, donde queremos acelerar tanto el proceso para que cuanto antes estén a disposición de los jóvenes que incorporamos la industrialización en nuestras viviendas de promoción pública. ¿Qué significa eso? Significa menos tiempo para construir, más rápido para construir, modernidad y a su vez posibilitar que se haga porque ahora mismo el mercado empresarial de las empresas de construcción está bastante saturado. Yo creo que ahora mismo estamos dando una respuesta en materia de vivienda muy completa y se sumarán probablemente otras medidas que pondremos en marcha no tardando.

P.- ¿Como cuáles?

R.- Las que anunciaremos en su momento.

P.- No espere, aproveche.

R.- Son medidas que tienen que tender a ampliar y facilitar la puesta de viviendas en el mercado de alquiler, especialmente para los jóvenes. Por tanto profundizar en esas políticas. Ya las hacemos. La política de las ayudas al alquiler es una política que da seguridad al propietario de una vivienda, porque sabe que si entra una persona que accede a las ayudas al alquiler de la Junta, tiene que pagar bancariamente de forma puntual, sino no tiene ayudas.

P.- Vamos que no lo va a decir.

R.- No, porque siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros somos muy seguros, cuando tengamos configuradas…

P.- ¿Pero por dónde irá?

R.- En la vía de dar servicios que permitan a un propietario de una vivienda decir, pues esto me interesa, pongo la vivienda en alquiler que no pensaba poner en alquiler, la pongo en alquiler joven. Por tanto, dar medidas que permitan dar seguridad a los propietarios.

P.- Siete organizaciones le denuncian ante la Fiscalía y le acusan de tener vínculos con la empresa que promueve el vertedero de San Justo en León, ¿qué tiene que decir en su defensa?

R.- Cualquier asociación, entidad o persona puede presentar las denuncias que consideren oportunas, y los Órganos del Poder Judicial darán la respuesta que proceda en derecho, que será acatada y respetada, como no puede ser de otro modo.

P.- ¿Cómo valora que se anuncie la presentación de los Presupuestos de la Comunidad a seis meses de las elecciones?

R.- Pues es una muestra de que tenemos un presidente y un gobierno responsable que piensa en resolver los problemas de los ciudadanos de Castilla y León y mejorar sus vidas.

P.- Y para cerrar, ¿qué reflexión hace el consejero de este mes y medio dramático?

R.- Bueno, pues ha sido un mes y medio muy, muy difícil para mí y para todo el equipo de la Consejería y de la Junta. Tenemos un profundo dolor por las pérdidas que ha habido de algunas vidas humanas y por personas que han perdido lo que tenían, y por tanto eso es un sentimiento de dolor muy grande. Que lo que nos tiene que llevar, y repito lo que dije antes, es a trabajar con más intensidad que nunca, para que ante estas nuevas circunstancias imprevistas y que todo el mundo coincide en que es algo absolutamente desconocido, podamos reaccionar cuanto antes, aumentando nuestras capacidades y que, entre todos que no pudimos dar una respuesta mejor, demos una respuesta mejor.