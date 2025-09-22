La UVa celebra mañana el solemne acto de apertura del curso 2025-2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Universidad de Valladolid (UVA) celebra este martes, 23 de septiembre, su tradicional acto de apertura de curso, que se iniciará a las 11.45 horas en el Palacio de Santa Cruz, desde donde partirá la comitiva académica, presidida por el rector, Antonio Largo Cabrerizo, según un comunicado.

La comitiva se desplazará hasta el Paraninfo de la Universidad (Edificio Histórico), en donde tendrá lugar el programa del acto, que se desarrollará a partir de las 12.00 horas, con la asistencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, y de representantes del resto de universidades de Castilla y León, informa Ical.

El acto empezará con la apertura por el rector, para seguir con la lectura del resumen de la Memoria del curso académico 2024-2025 por la Secretaría General.

A continuación, la lección inaugural a cargo del doctor Evaristo José Abril Domingo, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, con el título ‘La ingeniería de telecomunicación: transformando mundos, conectando emociones’, que seguirá con la entrega del Premio Consejo Social 2025 al doctor Darío Fidel Álvarez Álvarez, Catedrático de Composición Arquitectónica. Cierra la intervención de la consejera de Educación y el discurso de apertura y clausura del acto por el rector.