El 13% de la población de Castilla y León acude a espectáculos o festejos taurinos, cinco puntos más que la media nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La última Encuesta de Prácticas y Hábitos Culturales, realizada entre marzo de 2024 y febrero de 2025, destaca que el 13,2% de la población de Castilla y León acudió a un espectáculo o festejo taurino. Un porcentaje supera en 5,2 puntos a la media nacional aunque está lejos de otras comunidades donde este tipo de espectáculos fue más seguido como La Rioja (33,4%), Navarra (30,9%), Aragón (22,8%) y Castilla-La Mancha (17,5%). De esta manera, Castilla y León se situó en el quinto lugar, con mayor porcentaje de personas que en el último año asistieron a espectáculos taurinos.

En concreto, la encuesta publicada este miércoles por el Ministerio de Cultura, recogida por la Agencia Ical, señala que el 9,6% acudió a corridas de toros de novillos o rejones (5,9% en el conjunto de España) y un 10,4% de la población fue a otro tipo de espectáculo o festejo taurino (5,3% en la media nacional).

En cuanto a los motivos por los que los ciudadanos no acuden con más frecuencia a este tipo de eventos, los castellanos y leoneses respondieron en primer lugar por que ‘no tiene interés’ (54%), que es de la mitad de los encuestados. A mucha distancia, aparecen por ‘haber poca oferta en su zona’ (8,2%), por ‘ser caro’ (8,1%) y por que ‘le resulta difícil de entender (6%).

Castilla y León también está por encima del conjunto de España en el porcentaje de personas que vieron algún espectáculo o festejo taurino, al suponer el 16% frente al 14,1% en el país. Un 14,4% lo hizo a través de la televisión y un 7,2%, por internet.

Más de la mitad de la población de la Comunidad (50,9%) asistió el último año a museos, exposiciones y galerías de arte, por encima del 47,6% de la media nacional. En concreto, los porcentajes para cada categoría fueron en la Comunidad, del 42,3% (museos), 40,6% (exposiciones) y 21,4% (galerías de arte).

En cuanto a la visita a los monumentos y yacimientos, fueron visitados por el 57,4% de la población en la Comunidad, por encima del 52,9% de la media. En concreto, el porcentaje para monumentos se situó en el 56%, para yacimientos, en el 25,2%, y para archivos el 7,8%.

Por lo que se refiere a las artes escénicas, el porcentaje de asistencia se situó en la Comunidad en el 29,8% del total, similar al 30% en España. En concreto, al teatro acudió el 25,9%; a la ópera, el 2,1%, a la zarzuela solo un 1%, al ballet o danza, un 5,4%, y al circo, un 7,9%.

La encuesta, analizada por Ical, también se detiene en el porcentaje de personas que realizó alguna actividad relacionada con la música y precisa que asistieron a conciertos el último año en la Comunidad, un 38,9% del total, mayor porcentaje que el 35,9% de España, con un 9,9% a citas de clásica (9,7% de media); y un 36,3%, a espectáculos actuales (32,1% en el conjunto nacional). Asimismo, destaca que el 72,5% de los castellanos y leoneses reconoció que escucha al menos música una vez al mes, cuando se eleva al 77,8% en el conjunto de las autonomías.

Sobre el cine, el informe presentado por el departamento que dirige Ernest Urtasun, asegura que en Castilla y León acudieron a salas de proyección el 47,2% de los ciudadanos el último año, frente al 48,5% de la media nacional. Cabe destacar además, que un 77,9% de los castellanos y leoneses vio contenidos audiovisuales, un 75%, películas, un 68,1%, series, y un 50,2%, de otro tipo.

El porcentaje de personas que ve televisión o escucha radio en la Comunidad, al menos una vez al mes, se sitúa en el 78,7% y 60,7%, respectivamente, frente a datos nacionales del 73,2% y 56,6%, en cada caso.

Por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías, el porcentaje de uso de videojuegos se sitúa en Castilla y León en el 18,1%; para el ordenador, en el 52,4% (45,5% para ocio); para la tablet, en el 30,2% (28% para tiempo libre); para internet, en el 80,6% (80,3% en ocio); y para móvil, en el 84,7% (84% para ocio).

Las personas que leyeron libros, prensa o accedieron a bibliotecas en el último año en Castilla y León alcanzaron el 64% del total, nueve décimas por debajo de la media. Precisa el informe que leyeron libros directamente a través de internet el 14,6%; en un lector de libros digitales, el 9,3%; a través de otros soportes móviles, un 11,5%; y en plataformas digitales, un 4,3%.

Cabe destacar además, que en la Comunidad, el 68,3% leyó prensa diaria general (64,1% en España; un 36%, deportiva (35,6% nacional); y 32,6% (32,6%). Además, acudieron a bibliotecas el 31,8% por ciento en la Comunidad, por encima del 28,6% en el conjunto de las autonomías.

La encuesta ofrece datos también de participación activa en la vida cultura e indica que el porcentaje de castellanos y leoneses que escribe se sitúa en el 6,2%; pinta o dibuja, 14,5%; ejercita otras artes plásticas, 5,6%: hace fotografías, 19,5%; elabora vídeos, 9,2%; diseña páginas web, 1,7%, y dispone de blog propio, 0,9%. El 42,8% práctica deporte en la Comunidad, por debajo del 46,8% en España.

Los resultados, tras analizar una muestra teórica de 16.000 personas mayores de 15 años, también muestran que el 77,8% de la población de la Comunidad vio contenidos audiovisuales en el último año. Supone casi nueve puntos menos que la media de España. De momento, ganan las películas (75%) a las series (68%).

Las plataformas digitales son el soporte preferido de los castellanos y leoneses para ver este tipo de contenidos (57,9%), que son casi cuatro puntos más que la media del conjunto nacional. Eso sí, hay un 72,8% de la población que los consume “directamente de internet”. La televisión (87,2%, igual que en España) es el medio más utilizado seguido de los equipos conectados a internet (70,2%, diez puntos menos que a nivel nacional).

Además, un 12,9% de personas en la Comunidad compró contenidos audiovisuales en el último año, ocho décimas menos que en España.

Preguntados por la forma de comprar música en el último año, el ocho por ciento de los castellanos y leoneses continúa con este hábito, que es un punto menos que el resto de españoles. El formato físico (CD o DVD) sigue siendo el preferido por los ciudadanos de la Comunidad (6,6%) frente al formato digital, a través de ficheros, (2,7%, casi dos puntos menos que en España).