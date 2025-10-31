Martínez plantea una negociación en solitario con el PP para los presupuestos y excluir al resto de la oposición

Publicado por Santiago G. del Campo Soria Creado: Actualizado:

Comisión bilateral excluyendo a los representantes de las demás fuerzas políticas. Es lo que plantea el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, al Grupo del PP en las Cortes. El líder de los socialistas de la Comunidad propon ese grupo de trabajo a dos como si fuera la única fuerza política que tuviera la llave para aprobar los presupuestos, una llave que también tiene VOX en su poder, la tercera fuerza política en la Cámara autonómica.

Pero nada más lejos de la intención del PP que entrar en una comisión excluyente: «Intentaremos alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, ojalá fuera por unanimidad», aseguró en la mañana de este jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. El Ejecutivo autonómico pretende hablar con todas las fuerzas políticas. «Sabemos que es muy difícil, pero intentaremos alcanzar un acuerdo de amplia base para que el presupuesto pueda ser a

Mínguez avanzó este jueves que propondrá al Grupo Popular en las Cortes que constituya una comisión bilateral para poder abordar de forma «seria y rigurosa» la aprobación de unos Presupuestos para la Comunidad autónoma. Unas cuentas que, según él, deberán fijar horizontes en el medio y largo plazo y romper incluso con estrategias los marcos anuales presupuestarios para poder llegar a unas líneas básicas de consenso, ya que las enmiendas «parciales» no caben en estos presupuestos.

En su opinión, el PP debe cambiar sus dinámicas para negociar las cuentas del próximo año; reconocer al PSOE como una alternativa de gobierno; incorporar a la negociación a los agentes sociales y económicos; y analizar, revisar y cambiar el capítulo de ingresos por un capítulo de inversiones para poder generar un nuevo modelo diferente para Castilla y León, distinto al planteado durante los últimos 40 años.

«Tenemos una voluntad para cambiar no para continuar con lo anterior. Veremos si lo que se pretende es maquillaje, estética o realmente hay una voluntad seria por parte del Partido Popular de negociar. Las mentiras tienen las patas muy cortas», destacó en declaraciones que recogió Ical.

Mínguez, que realizó estas declaraciones tras comparecer en calidad de alcalde para explicar los proyectos que el Ayuntamiento de Soria desarrollará con Cesefor, señaló que que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha incorporado del sofá para hacer campaña electoral «intentando generar ese movimiento de perezoso del que le estorba acudir a las urnas». Aseguró además que intenta generar una ronda de contactos para aprobar los Presupuestos «sin propuestas, tibio y con menos ruido y ninguna nuez».

Al respecto del proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo autonómico, Martínez reiteró que es «infame» porque «no resuelve ni reconoce» ninguna de las problemáticas de las «nefastas» políticas públicas que el PP ha llevado a cabo en las últimas décadas.

«No reconoce ninguna de las singularidades, no reconoce la falta de ordenación territorial, no aborda una planificación estratégica en la cobertura de los derechos de ciudadanía ni una planificación estratégica para generar competitividad. No contempla una estrategia sectorial para el automóvil, ni para la industria alimentaria y vuelve a caer en los errores de poder seguir haciendo exenciones fiscales a aquellos que tienen una línea de sucesión y de herencias de más de 100 millones de euros y recortando 200 millones de euros a los ingresos de esta Comunidad autónoma que imposibilitan abordar muchas de las necesidades que tenemos», argumentó el socialista, que este jueves se vio obligado a pedir disculpas públicas por las mofas a la identidad leonesa que pronunció el pasado fin de semana.

Asimismo, señaló que por «coherencia» el PSOE intentará llegar a puntos de acuerdo y de consenso, ya que ahí tendrán su fortaleza y la oportunidad de dar ejemplo a la sociedad de que pueden llegar a consensos en las «grandes líneas estratégicas».

Negociación con todos

La Junta de Castilla y León, por su parte, quiere negociar con todas las formaciones políticas. «Intentaremos alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, ojalá fuera por unanimidad», aseguró Carriedo. «Intentaremos alcanzar un acuerdo de amplia base», apuntó. «Nosotros hemos hecho nuestros deberes, lo que nos correspondía, que era solicitar la aprobación por parte de las Cortes de Castilla y León y presentar un proyecto de presupuestos. Ahora lo que corresponde es el trámite parlamentario. Y esperamos que podamos ofrecer al conjunto de la sociedad de Castilla y León, entre todos, un importante acuerdo para el interés del conjunto de los ciudadanos», añadió.

«Hasta este momento tenemos un volumen de apoyos que no es pequeño, pero también es cierto que no tenemos los apoyos suficientes para garantizar su aprobación», reconoció Carriedo, quien deseó que en esta ocasión no ocurra como el año anterior y todos los grupos acudan a las reuniones informativas sobre las cuentas del próximo ejercicio: «Espero que en esta ocasión asistan todos los grupos y asistan, además, con la voluntad de alcanzar acuerdos. Esta es una petición con carácter general que hacemos, que todos los grupos vayan a esta negociación y a este debate parlamentario teniendo en cuenta siempre el interés general de los ciudadanos, no pensar en el interés de cada partido político o no pensar en el momento de un final de la legislatura», subrayó.

«Es verdad que llevamos ya prácticamente tres años y tres trimestres de la legislatura y podría haber tentación por parte de algún partido político de pensar en intereses de partido o en interés de elecciones», añadió el conejero de Economía y Hacienda. «Yo llamo a todos a pensar en el interés común de todos los ciudadanos. Con ese interés es con el que hemos planteado nosotros el proyecto de presupuestos. Creo que, además, ha sido comunicado con tiempo suficiente, los grupos están pudiéndolo analizar con detalle y, hasta ahora, afortunadamente, no hemos recibido ningún no».

Carriedo demandó el apoyo de los grupos políticos a las cuentas, ya que «aprobar un presupuesto daría estabilidad, daría confianza y seguridad a las inversiones y nos crearía un marco de confianza para el futuro. Además, en el caso concreto del proyecto de presupuestos que hemos presentado, creo, sinceramente, que es positivo para esta tierra, porque pone en marcha nuevas iniciativas, nuevos programas, nuevas propuestas. Partimos con el aval de haber venido desarrollando esta legislatura aquello que comprometimos, incluso aquello que hemos comprometido en el último debate del estado de la Comunidad».

Nuevos programas

Recomendó a las formaciones políticas apoyar las cuentas, además, porque el de los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2025 es «un proyecto que incluye importantes novedades, pero también viene consolidando las actuaciones que hemos venido realizando en los últimos años, como el desarrollo la educación de cero a tres años». Por otro lado, según explicó, «en este año, por ejemplo, como consecuencia del debate del estado de la Comunidad y a propuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, hemos impulsado el programa Buscyl, hemos impulsado el bono infantil para actividades fuera del horario escolar, hemos impulsado los helicópteros en todas las provincias, incluida el Bierzo, y ahora hay novedades en el Presupuesto que sometemos a la consideración del conjunto de los ciudadanos».

«El peaje que vamos a apoyar en las autopistas, 300 euros para los autónomos compensando los incrementos de sus cuotas de Seguridad Social, duplicar las ayudas por nacimiento en el importe que veníamos realizando hasta este momento... En fin, un conjunto de programas que creemos que son positivas y que procuraremos intentar explicar desde la máxima humildad, pero también desde la mano tendida a todos los grupos políticos», concluyó Carriedo.