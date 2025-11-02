La Junta lanza una nueva línea de ayudas para proyectos de investigación industrial con hasta tres millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar planes estratégicos de empresas en materia de I+D con hasta tres millones de límite máximo por plan estratégico.

Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), busca reforzar la competitividad empresarial y fomentar el empleo de calidad en la Comunidad, según informó la Consejería de Economía y Hacienda en un comunicado remitido a Ical.

La finalidad de este programa es potenciar las actividades estratégicas de las empresas basadas en la necesidad de la innovación, claves para acelerar la evolución de los sectores estratégicos hacia nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como hacia nuevos productos de más valor añadido.

La convocatoria se dirige a empresas con centros de trabajo en Castilla y León cuyos planes estratégicos, basados en proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, sean declarados de especial interés por la Junta. Esta calificación se otorga en función del impacto potencial sobre el tejido social, económico e industrial de Castilla y León recogido en la Estrategia Regional RIS3.

El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y se mantendrá vigente hasta que se publique una nueva convocatoria o se declare su cierre.

Costes simplificados

Como novedad destacada en esta convocatoria, se introduce el uso de costes simplificados (OCS) para el cálculo del presupuesto y de las subvenciones, lo que supone una simplificación radical del proceso de justificación. El presupuesto se determina multiplicando las horas imputadas por el personal técnico por un baremo estándar de coste unitario (BECU), fijado en 33,5 euros/hora, informa Ical.

Las ayudas contemplan, además, un presupuesto mínimo de un millón de euros para pymes y de 1,5 millones para grandes empresas, con un límite máximo de tres millones de euros por plan estratégico.

Esta convocatoria da continuidad a la línea de apoyo a los planes estratégicos de I+D que el ICECyL ha convocado desde 2016 y que ha supuesto el apoyo a 238 expedientes con una subvención aproximada de 123 millones de euros y un presupuesto de 442 millones.