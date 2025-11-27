Carriedo: “Hacer crecer las raíces de Castilla León pasa por hacer crecer las empresas familiares de la Comunidad"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció este jueves el papel de la empresa familiar y su aportación al tejido productivo de Castilla y León, a la vez que destacó que buena parte del crecimiento de la Comunidad es “mérito” de la empresa familiar. “Hacer crecer las raíces de Castilla León pasa por hacer crecer las empresas familiares de la Comunidad”, afirmó.

Fernández Carriedo, que realizó estas manifestaciones en Valladolid antes de participar en el acto de entrega del XXIII Premio Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ‘Antonio Pérez’ a la familia González-Armero, fundadora y propietaria de Grupo Alibérico, recordó que nueve de cada diez empresas de Castilla y León tienen carácter familiar y representan aproximadamente el 80 por ciento de la Comunidad. Además, recalcó que apoyar a estas empresas y sus iniciativas en términos de financiación, innovación, desarrollo industrial y de emprendimiento, “es lo que hace avanzar a Castilla y León”.

En este sentido, indicó que la Junta colabora con Empresa Familiar a través de una plan de crecimiento innovador, que cuenta con el aval del Banco Europeo de Inversiones, y también en el ámbito de la formación profesional con un convenio firmado con la Consejería de Educación. A su vez, también recalcó que las iniciativas y reivindicaciones de EFCL “también nos muestran el camino a seguir reduciendo y simplificando trámites administrativos, así como impuestos”, informa Ical.