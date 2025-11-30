Los 33 medios demandantes de la Ley de Publicidad expresan su “estupor” por un acuerdo falso anunciado por el PSOE

Publicado por Ical | Valladoli Valladolid Creado: Actualizado:

Los 33 medios de comunicación pertenecientes a 29 empresas informativas de las nueve provincias de Castilla y León que han llevado a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución, han expresado su “estupor” ante el comunicado de prensa publicado por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y que habla de un acuerdo con los medios que no es otra cosa que falso, puesto que no se ha producido.

A la vez, los medios denunciantes reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad.

Todos los medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, en el que se asegura que el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, “cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa”.

A su vez, aseguran que no se ha celebrado ninguna reunión de trabajo y ni ningún contacto sectorial y, por supuesto, “acuerdo alguno durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley en julio”.

Según un comunicado recogido por Ical, la nueva modificación de esta ley, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a los medios a recurrir a la vía judicial para su anulación. Además, se argumenta que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.