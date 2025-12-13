Los productores de porcino piden a Castilla y León que consuma carne de cerdo para evitar el declive del sector

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz Latorre, pide a la sociedad castellana y leonesa que consuma productos derivados del cerdo porque no existe ningún riesgo sanitario y el sector lo necesita.

La detección de casos de peste porcina africana en Cataluña ha generado una situación de alerta que afecta a todo el país y esta misma semana la Consejería de Agricultura y Ganadería ha conformado del Comité Técnico de Expertos de Castilla y León, un órgano de carácter multisectorial creado para reforzar la coordinación institucional, el asesoramiento científico y la adopción de medidas de prevención, vigilancia, control y comunicación frente a la enfermedad

Ortiz resaltó que la enfermedad de la peste solo afecta a la especie, y recordó que, durante la pandemia del COVID los ganaderos trabajaron para que la sociedad pudiera comer. "Ahora queremos hacer un llamamiento para que no se reduzca el consumo”, resaltó para pedir “empatía” y que el mercado se revalorice.

Ortiz precisó que el sector atraviesa una situación que es “grave”, ya que si bien la peste porcina no ha llegado a la Comunidad los precios están “por los suelos”. En concreto, detalló que por cada cerdo en matadero el productor debe asumir 30 euros de sobrecoste. En tres semanas ha caído el precio prácticamente un 30 por ciento.

"La situación puede alargarse en el tiempo y va a depender de la contención que se haga en Barcelona del virus. Si se hace una buena contención, como parece que se está haciendo, la crisis durará un año. La situación es grave sanitariamente en Cataluña y grave en términos económicos para el resto de productores”, explicó para agregar que los productores de cerdo ibérico están aún más preocupados, ya que ahora están en montanera y es “muy difícil” aplicar medidas de bioseguridad, informa Ical.

Asimismo, indicó que las granjas de cerdos están más protegidas sanitariamente que los que viven en libertad, ya que las instalaciones disponen de dos puntos de entradas (personal y camiones), la tecnología precisa para controlar que no pase nada, dobles vallados, arcos de desinfección, vestuarios para el personal y protocolos implementados.

El presidente de Feporcyl aludió a que es básico atajar la sobrepoblación de la fauna salvaje, y precisó que no se trata de erradicar las poblaciones sino de controlarlas. Al respecto indicó que no es “normal” que lleguen a los cascos urbanos y que la población no es consciente de que pueden transmitir enfermedades no solo a otras especies sino también a los seres humanos.

"La sobrepoblación causa perjuicios económicos al porcino, a los viñedos, al cereal e incluso causan accidentes de tráfico”, insistió para agregar que la fauna salvaje es un problema porque cada vez hay menos cazadores por la conciencia social, alimentada por la fábrica de ‘Walt Disney’, que difunde que está mal matar animales.

También precisó que en las poblaciones urbanas no pueden entrar los cazadores y es ahí donde más problemas puede haber al acumularse restos orgánicos y comida. “El virus de la peste es muy resistente y muy fácil de transportar por el ser humano o cualquier otro animal”, dijo y señaló que lo importante es que no se propague la enfermedad del círculo de contención de 20 kilómetros que se ha establecido en Cerdanyola del Vallés.

Castilla y León cuenta con uno de los principales sectores porcinos de España, con cerca de 4,7 millones de cabezas, siendo la tercera comunidad autónoma en producción y líder nacional en cerdo ibérico. La actividad porcina representa aproximadamente el 17% de la producción agraria, en torno a 2.400 millones de euros, y concentra el 13 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad, lo que lo convierte en un sector estratégico para la economía y el empleo rural.