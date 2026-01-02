Sucesos
La N-122 se cobra otras dos vidas en accidente de tráfico, esta vez en Burgos
Una mujer y un hombre, de 68 años, fueron trasladados al hospital Santos Reyes en UVI móvil tras resultar heridos en el mismo suceso
La N-122 ha vuelto a cobrarse vidas este viernes en accidente de tráfico, en esta ocasión en la provincia de Burgos. Dos personas han fallecido y otras tantas han tenido que ser hospitalizadas tras un siniestro en el tramo entre Castrillo de la Vega y Peñafiel.
HDS | VALLADOLID
Dos personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas en una colisión frontal entre un turismo y una autocaravana registrada a las 13.36 horas en el kilómetro 288 de la N-122 en Fuentelisendo (Burgos).
Tras recibir aviso del suceso, desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Aranda de Duero y de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, desde donde se movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Roa y un helicóptero medicalizado que se anuló posteriormente, informa Ical.
En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos personas y atendió a otras tantas, un varón y una mujer de 68 años, que fueron trasladadas posteriormente al hospital Santos Reyes en UVI móvil.