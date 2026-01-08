Las carreteras de Castilla y León dejan 108 fallecidos en 2025 con seis en Soria y una reducción del 15% en un año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 108 personas ha fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras que transitan por Castilla y León a lo largo de 2025, lo que supone 19 muertes menos que el año anterior (127) y una reducción de la cifra del 15%. En Soria fueron seis las personas que perdieron la vida en accidente de tráfico.

Este balance, recogido en una nota de prensa enviada por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, recoge los siniestros registrados en las vías interurbanas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, así como el de personas fallecidas o heridas graves en el siniestro o en las 24 horas posteriores al mismo, informa Europa Press.

Respecto de 2024, los datos reflejan una disminución de 19 fallecidos menos (-15%). Es el segundo valor más bajo desde 2015, solo mejorado por el de 2019, y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia. En ámbito nacional, ha habido 1.119 víctimas, 35 muertes menos que el año anterior (-3%), y también es el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años de pandemia.

El comunicado enmarca estas cifras "en un contexto de aumento en el número de desplazamientos de largo recorrido", que el año pasado crecieron un 4,04% respecto a 2024 en Castilla y León, hasta alcanzar los 49,44 millones de movimientos, "récord absoluto". La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 1,9, "el valor más bajo de toda la serie".

En 2025 se contabilizaron 36 días 'blancos', sin víctimas mortales en las carreteras a nivel nacional, una cifra superior a los 28 días sin fallecidos de 2024, dato que, según las mismas fuentes, "refleja una tendencia positiva en la reducción de la siniestralidad vial".

De los 108 fallecidos, el 72% ocurrieron en vías convencionales. "Estas cifras muestran que las carreteras sin desdoblar son las más peligrosas", han añadido, y que tres de cada cuatro fallecidos se producen en carreteras secundarias.

En cuanto al perfil de las víctimas, las personas conductoras son las más afectadas, con el 69% del total de fallecidos -75 víctimas mortales-. Los pasajeros ocupan el segundo lugar, con 24 fallecidos (el 22%), seguidos por los peatones, que suman 9 muertes, lo que equivale al 8% del total.

Respecto al medio de desplazamiento, destaca que los vehículos tipo turismo son los que acumulan el mayor número de fallecidos (60, el 55% del total) lo que supone una disminución de 18 víctimas mortales menos con respecto a 2024. 30 personas lo fueron en autopista y autovía, frente a 78 en el resto de vías interurbanas.

Se ha producido un ligero aumento de fallecidos en furgoneta, con siete víctimas mortales, una más que en 2025. Destaca también que una persona ha fallecido en autobús, lo que muestra, a juicio de la Delegación, "que es un medio de transporte muy seguro".

Los usuarios considerados vulnerables son "los más afectados por los siniestros viales", ya que concentran el 28% de las víctimas mortales, concretamente 30 fallecidos, uno menos que en 2024. Dentro de este grupo, las motocicletas son las que mayor número de fallecidos registra con 20, dos menos que en 2024.

De los 20 motoristas fallecidos, tres lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopista y autovía, igual que en el año 2024. En vías convencionales se concentraron 17 personas fallecidas, dos menos en relación con el pasado año.

En cuanto a los peatones, las víctimas mortales ascendieron a nueve, un 80% más que en 2024, cuando hubo cinco. Dos de los peatones atropellados fueron en autopistas o autovías y siete en carreteras convencionales.

Según el tipo de siniestro, la salida de vía es el tipo de siniestro con mayor número de personas fallecidas (55), misma cifra que el año anterior, representando el 51% del total. Por su parte, las colisiones frontales concentran el 17% de las personas fallecidas (18), una disminución del 49% (-17) respecto al 2024.

El no uso de accesorios de seguridad sigue suponiendo un elevado número de víctimas mortales, pues se indica que 14 fallecidos no hacían uso del dispositivo de seguridad en el momento del siniestro. "Uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro", advierten.

Respecto al grupo de edad, la franja de más de 75 años es el que registra el mayor número de personas fallecidas con 28 víctimas mortales, aunque son 11 menos que en 2024, y representan el 26% del total de fallecidos.

Por provincias

En cuanto a la localización de los siniestros, Burgos (20) y León (18) registraron las mayores cifras de víctimas, un 18% y un 17% respectivamente, del total. Le siguen Segovia, Valladolid y Zamora con 14 víctimas las tres y un 13% del total respectivamente. En el extremo opuesto, Ávila y Soria, con seis, fueron las regiones con menores cifras de víctimas mortales. Completan la estadística Palencia y Salamanca, con ocho fallecidos en ambos casos.

En las provincias de Burgos, Segovia y Valladolid el número de fallecidos aumentó respecto a 2024; y se destaca negativamente Segovia con 9 más. En Ávila, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora el número de fallecidos disminuyó, sobre todo en León con una disminución de 10 fallecidos respecto a 2024.