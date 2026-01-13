Un “error humano” que sextuplicó la dosis de un fármaco en el HUBU deja dos pacientes oncológicos fallecidos y otros tres afectados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un “error humano” a la hora de preparar un fármaco en el Hospital Universitario de Burgos (Burgos), que sextuplicó la dosis, provocó el fallecimiento de dos pacientes oncológicos y hay otros tres afectados, uno de ellos continúa en cuidados intensivos con “pronóstico reservado”; otro se encuentra hospitalizado y un tercero que ya ha sido dado de alta.

Según explicó el gerente de HUBU, Carlos Cartón, los hechos se remontan al 18 de diciembre de 2025, cuando dos pacientes de Oncología llegaron al hospital con una “sintomatología compatible con un exceso de toxicidad”. El Hospital inició entonces una investigación, durante la cual se repasó todo el proceso de los tratamientos oncológicos, desde la prescripción por parte de los facultativos de Oncología hasta la administración de los mismos, y se llegó a la conclusión de que se había producido “un error en la ficha de elaboración del fármaco”. “El fármaco es como un patronaje, se sigue una ficha, que es la que está mal”, señaló Cartón, que explicó además que el fármaco no se administró el mismo día a los cinco pacientes.

Poco después, y ante la insistencia de los medios, matizó que los pacientes recibieron una dosis “multiplicada por seis”, y añadió que el error estuvo en la “dilución” del fármaco y no en la “dosis prescrita”. Tras descubrir esto, se pusieron en contacto con todos los pacientes y familias afectadas y les pidieron acudir al centro.

A día de hoy, uno de los pacientes continúa ingresado en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Con respecto a los pacientes fallecidos, el gerente del hospital explicó que ambos tenían más de 60 años, aunque por protección de datos no pudo aportar más datos. Asimismo, indicó que uno de ellos falleció a las pocas horas de acudir al centro y conocerse lo sucedido, mientras que el otro, murió pocos días después.

Desde el HUBU aseguraron también que ya se han comprobado las fichas de elaboración del fármaco y se han “reforzado” los protocolos de seguridad para asegurar que esta situación no vuelva a producirse. Reiteraron que lo ocurrido se debe a un “error humano” y desde el hospital responden y se hacen cargo de lo ocurrido. También, han descartado que se debiese a la implantación de algún programa informático nuevo o a la falta de personal, informa Ical.

Los responsables del HUBU aprovecharon el encuentro con los medios para volver a lamentar lo sucedido y trasladar sus condolencias a las familias, con las que se han reunido en varias ocasiones. Además, Catón señaló que la Gerencia Regional de Salud “iniciará el proceso de responsabilidad patrimonial establecido en estos casos”. La Consejería de Sanidad y el centro hospitalario quisieron manifestar “la absoluta transparencia de esta situación debida exclusivamente a un error humano”.