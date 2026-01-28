Mañueco revoluciona los cabezas de listas, prescinde de Quiñones en León y coloca a María Pardo en Valladolid

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya tiene a sus nueve elegidos para encabezar las listas electorales provinciales de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Unas candidaturas que apuestan por la renovación de buena parte de los números uno y que dejan fuera a Juan Carlos Suárez-Quiñones en León e incorporan a María Pardo en Valladolid.

A falta de poco más de seis semanas para la cita de los castellanos y leoneses con las urnas, Mañueco ha desvelado sus nueve 'manos derechas' o, mejor dicho, a ocho, puesto que él mismo se mantiene como cabeza de lista por Salamanca. Junto a él solo repiten Francisco Vázquez en Segovia y la consejera de Educación, Rocío Lucas, por Soria.

En unas listas en las que el protagonismo recae en las mujeres, con siete ocupando el primer puesto, llama la atención la ausencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y que según fuentes consultadas por este periódico tiene pocas posibilidades de aparecer siquiera más abajo en la lista como sí ocurrirá con otros consejeros una vez que se desvelen las candidaturas definitivas, como Alejandro Vázquez, Carlos Fernández Carriedo o la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, por Burgos, Palencia y Zamora, respectivamente.

Las mismas fuentes señalan que pese a la ausencia de los consejeros como cabezas de lista, algo que venía ocurriendo tradicionalmente en el PP de Castilla y León desde la época de Juan Vicente Herrera, eso no significa que algunos de los que actualmente dirigen una cartera de la Junta no puedan repetir. Especialmente llamativo es el caso de Zamora, donde la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, cede el número uno a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ya que ella es la directora de campaña. De esta forma, García se encargará especialmente de Zamora capital en la carrera hacia las urnas y donde el PP tiene el reto aún pendiente de lograr la victoria.

La lista presentada por Mañueco, que incluye siete mujeres y dos hombres, deberá ser ratificada por los comités electorales provinciales y por el comité electoral regional que se celebrarán en los próximos días, tal y como señala el propio Partido Popular en un comunicado.

La cabeza de lista del PP por Ávila será Cristina Sanchidrián, quien sustituye a quien ocupó esa posición en 2022, José Francisco Hernández. Sanchidrián es licenciada en arquitectura con especialidad en edificación. Ha ejercido como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ávila y es jefe de Servicio de Movilidad y Transformación digital desde el 15 de enero de 2025.

El número uno de la lista por Burgos recae en esta ocasión en Marta Arroyo, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Fue alcaldesa de Salas de los Infantes de 2011 a 2019 y actualmente ejerce como técnico de la Administración General en la Diputación Provincial de Burgos. Ocupará la cabeza de lista que hace cuatro años correspondió a Ángel Ibáñez.

En el caso de León, el número uno que en 2022 recayó en Quiñones va a parar ahora a María José Álvarez en una lista de la que no solo se cae el consejero de Medio Ambiente, sino que también apunta a que no figurará el actual portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, y quien se autodescarta de la candidatura según confesó a miembros del PSOE en el Parlamento autonómico. Álvarez es diplomada en Magisterio, en la especialidad Ciencias Humanas, por la Universidad de León. Autónoma y empresaria en el sector industrial y comercial en la ciudad de León, es exconcejal del Ayuntamiento de la capital leonesa por el Partido Popular en el mandato de 2011 a 2015 en el área de Comercio, Salubridad Pública y Consumo.

En Palencia, María de las Mercedes Cófreces Martín sus tituye como número uno al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Es ingeniera de Montes e Ingeniera Técnica Agrícola por la Universidad de Valladolid, con formación de posgrado especializada en gestión pública local, sostenibilidad de los servicios públicos y medio ambiente. Es funcionaria de carrera de la Administración Local.

La lista por Salamanca es una de las pocas que repite número uno, el cual vuelve a recaer en el propio Mañueco y quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ocupó la Presidencia de la Diputación de Salamanca, fue alcalde de Salamanca y Consejero de la Junta de Castilla y León. Desde 2017 es Presidente del Partido Popular de Castilla y León y, desde julio de 2019, presidente de la Junta de Castilla y León.

Repite también Francisco Vázquez Requero como número uno por Segovia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por oposición. Actualmente es secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León.

El tercer y último nombre que repite como número uno es el de la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, quien ejerce el cargo desde 2019 y es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En el caso de Valladolid, el nombre del actual alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, deja paso al de María Pardo. Profesora de Derecho Administrativo y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado, es especialista en Derecho urbanístico y gestión pública y ejerce como directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, en Zamora Leticia García toma el primer puesto que en 2022 era para Isabel Blanco. Licenciada en derecho por la universidad de Salamanca, fue funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Zamora hasta 2009, cuando pasó al cuerpo superior de la Junta de Castilla y León. Desde julio de 2024 es consejera de Industria, Comercio y Empleo.