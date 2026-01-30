La Seguridad Social tramitó 20.916 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2025 en Castilla y León

Las ayudas por acogimiento o cuidado de menores en Castilla y León movilizan casi 150 millones de euros en 2025 en Castilla y León.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Seguridad Social tramitó en 2025 un total de 20.916 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León y el gasto alcanzó los 148,85 millones de euros, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del conjunto, 9.836 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 11.080 al segundo progenitor, normalmente el padre, informa Europa Press.

Por provincias, la mayor parte de las prestaciones se tramitaron en Valladolid, con 5.052, seguida de Burgos (3.482), León (3.216), Salamanca (2.636), Segovia (1.637), Palencia (1.409), Ávila (1.362) y Zamora (1.217) con Soria a la cola con 905.

Valladolid también lidera el gasto de estas prestaciones con 38,34 millones, seguida de Burgos (27,24 millones), León (22,27 millones), Salamanca (17,56 millones), Segovia (10,93 millones), Palencia (9,74 millones), Ávila (8,56 millones), Zamora (7,67 millones) y Soria (6,50 millones).

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se registró en Andalucía (97.224), Cataluña (93.262), Madrid (86.465) y en la Comunidad Valenciana (53.970).

El Ministerio ha recordado que el pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que se podrán disfrutar de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. Este derecho se puede solicitar de forma retroactiva para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud se puede presentar con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.