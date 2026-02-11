Carlos Martínez acusa a Mañueco de huir de los debates electorales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez Mínguez, acusó ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "huir de los debates electorales", y afirmó que intenta ser “invisible” en la campaña electoral en vez de aceptar los debates que se plantean y cuyo funcionamiento está recogido en el Estatuto de Autonomía. Vaticinó que el candidato del PP intentará solo aceptar los debates de mínimos impuestos por el reglamento, tal y como hace en otros ámbitos como la sanidad, y la educación en los que invierte “mínimo”.

“Lamento que sea un candidato huidizo que comparece de forma incómoda y responde a regañadientes después de no dar respuesta en siete años a los medios de comunicación. Eso de dar la cara no es algo que lleve muy bien y es una pena porque quita riqueza a la democracia y desde luego alternativas a quien quieran comparar dos alternativas de gobierno”, dijo.

El candidato socialista abandonó el Ayuntamiento de Soria, donde había dado una rueda de prensa sobre los acuerdos de la junta de gobierno, para dar otra en la calle en calidad de candidato. Esta circunstancia se produce después de haber sido denunciado ante la Junta Electoral por utilizar el Ayuntamiento para hacer campaña electoral.

La denuncia se registró el pasado viernes después de que hiciera campaña durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento. Al ser preguntado el sábado por su actuación al respecto, respondió ufano que el asunto tendría el recorrido que quisiera este periódico, pero inmediatamente se demostró que el recorrido solo puede ser el que le quiera dar la Junta Electoral, que es el órgano competente en todas las cuestiones relacionadas con la normativa electoral.

Durante el camino desde el Ayuntamiento hasta los soportales del edificio del Palacio de la Audiencia de Soria, a dos pasos del Ayuntamiento, a Martínez se le pudo oír decir que "me voy al exilio".

Durante la rueda de prensa, el socialista recordó que él brindó la posibilidad al PP de que gobernara la lista más votada en Castilla y León, una opción que Fernández Mañueco no quiso analizar, a pesar de que dado el contexto actual -con el bloqueo al Gobierno del PP por parte de Vox en Extremadura- podría ser viable. “Lo justo hubiera sido acordar las reglas del juego antes de salir a jugar, pero algunos es que no quieren ni oír hablar de eso, eso sí, dicen que van a ganar las elecciones y van a dar estabilidad”, aludió.