El candidato del PSOE, ausente de Castilla y León en vísperas del arranque de la campaña del 15-M

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid, Valladolid Creado: Actualizado:

¿Dónde está el candidato del PSOECyL en vísperas de inicio de la campaña? Carlos Martínez lleva tres días ausente de Castilla y León, en vísperas de que eche a andar este jueves día 26 a las doce de la noche la campaña electoral de las autonómicas del 15 de marzo. La última vez que se le veía en un acto público era en el mitin con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ponferrada el pasado domingo día 22.

Precisamente era al día siguiente, el 23 de febrero, cuando Carlos Martínez ponía rumbo a Bruselas para participar en el Comité de las Regiones y donde tenía previsto presentar un informe. Sin embargo, tras este compromiso, no ha vuelta a ser visto por Castilla y León, comunidad que aspira a presidir a partir del 15 de marzo.

La única aparición de Martínez en los últimos días ha sido en un vídeo publicado en redes sociales para poner en valor la II Estrategia de Reto Demográfico y Lucha Contra la Despoblación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en Asturias

El secretario general del PSOE de Castilla y León adelantó en este sentido que, si gobierna, pasará “de gestionar el declive a gestionar el futuro y la esperanza”. “Es el objetivo que tenemos”, dijo, a lo que añadió que “hay un Gobierno que no baja los brazos. Que se sigue comprometiendo y planificando el desarrollo de infraestructuras, planificando el desarrollo de una estrategia clara para ir al corazón de los problemas que tiene nuestra Comunidad autónoma”, sostuvo Martínez, informa Ical.

Puso en valor que se presenta “con una memoria económica importante, con más de 100 medidas que afecta a todos los entornos rurales, que habla de movilidad, de transporte, de educación, de sanidad y, fundamentalmente, de lo que defiende desde hace tiempo el PSOE de Castilla y León, que es el derecho a quedarse y a volver”. Además del vídeo, el PSOE de Castilla y León publicó en su web un audio y una nota de prensa al respecto.

Más allá de estas palabras, no hay noticias de apariciones presenciales de Martínez hasta este jueves por la tarde en Burgos, donde estará acompañado del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. De hecho, en esta ausencia de varios días del candidato socialista se enmarca también que no asistiera, tal y como estaba previsto en inicio, a la inauguración de una exposición sobre Pablo Iglesias en la sede de UGT.

En su lugar acudió la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, lo cual generó cierta "decepción" entre los asistentes al evento y en el propio sindicato, que esperaba contar con la presencia del líder de los socialistas autonómicos. Sin embargo, y en base a su agenda, todo apunta a que no será hasta más de tres días después cuando Carlos Martínez vuelve a aparecer en público en la Comunidad con el arranque de campaña previsto para este jueves.