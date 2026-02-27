Castilla y León, el tercer desafío

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en la Plaza de Poniente de Valladolid.ICAL

Los vientos electorales arreciaron ayer y los buques de los partidos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León desplegaron velas para tratar de dominar un océano cada vez más disputado. La campaña electoral levó anclas y cargó unos cañones que desde hoy y durante las próximas dos semanas solo tronarán andanada tras andanada.

La batalla electoral está servida, pero la guerra comenzó semanas atrás. Extremadura abrió la veda de los comicios. En Aragón, semanas después, se afianzaron las tendencias y ahora, Castilla y León, alberga el tercer desafío para unos partidos que tienen claros sus objetivos. Porque en el horizonte de todos, al menos de los mayoritarios, está la victoria y la cada vez más utópica mayoría absoluta, pero la realidad a la que cada formación se enfrenta es algo más tozuda.

Las dos semanas de campaña electoral arrancaron ayer con actos de todo signo, aunque el inicio oficial tendrá lugar hoy tras la tradicional pegada de carteles durante la madrugada. En el horizonte queda, aún algo lejano, el 15-M, pero que cuando llegue tan solo habrán pasado 84 días desde que los extremeños dieron el pistoletazo de salida a una ronda de elecciones autonómicas que se han convertido en protagonistas en el plano nacional.

En este tiempo que resta hasta la cita con las urnas, todos los partidos tienen grabada fuego su hoja re ruta. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco tiene por delante el reto de frenar a Vox, lo cual no es poca cosa, después de que los de Santiago Abascal se hayan convertido en un auténtico huracán en Extremadura y Aragón. Los ‘populares’ miran con deseo los 42 procuradores que les brindarían la mayoría absoluta y un cómodo gobierno en solitario, pero enfrente tienen a los que fueron sus socios y que no están dispuestos a quedarse sin protagonismo en la próxima legislatura.

Pero aunque es verdad que los resultados de los de Abascal en otros territorios les alientan para tratar de replicarlo en Castilla y León, no lo es menos que aquí ya tuvieron su estallido hace cuatro años, en 2022, cuando pasaron de un procurador en las Cortes a los trece que les abrieron las puertas del Ejecutivo autonómico. De ahí que sea todavía una incógnita si ese estirón debe darse ya por amortizado o, por el contrario, la candidatura que encabeza Carlos Pollán ganará todavía más peso parlamentario.

Algo de similar tiene el escenario que aborda Vox con el que lo hace el PSOE, puesto que ambos partidos llegan a las autonómicas de Castilla y León mirando en el retrovisor los resultados en Extremadura y Aragón. Pero si los de Abascal lo hacen para espolearse, los socialistas solo ven en las comunidades vecinas fantasmas de los que huir.

No en vano, el PSOE extremeño y aragonés ha cosechado en la última cita con las urnas sus peores resultados históricos. Por lo tanto en Castilla y León, la formación que encabeza Carlos Martínez es ese el desafío que afronta: romper la tendencia y no agravar la hecatombe socialista. Todo lo que no sea mejorar resultados se verá, también desde Ferraz, como un fracaso que el partido no se puede permitir toda vez que las elecciones generales llegarán en 2027.

Pero en un parlamento tan colorido como el de Castilla y León, la batalla no solo la libran los grandes partidos. También juegan su papel los regionalistas, como Unión del Pueblo Leonés, que se ve con fuerzas no solo para revalidar los tres procuradores de la legislatura pasada, suficientes para conseguir grupo propio, sino que incluso fantasea con sumar un cuarto.

Soria Ya, por su parte, también aspira a conservar sus tres representantes en el Parlamento autonómico, pero su objetivo parece más difícil de alcanzar que el de los leonesistas.

Más delicada es aún la situación de otros partidos. Podemos, por ejemplo, que en esta ocasión concurre en una coalición de la que no forma parte Izquierda Unida, se aferrará a su único procurador con la amenaza, eso sí, de que se lo pueda arrebatar aquellos con quienes en la última legislatura compartieron representación. Por Ávila, por su parte, concurre a estas autonómicas con opciones de revalidar su único parlamentario, Pedro Pascual.

Pero pese a todas las formaciones anteriores, que no son pocas, no se pueden pasar por alto aquellas siglas nuevas que se han apuntado a la carrera por los 82 procuradores autonómicos.

Más allá de los resultados que arrojen finalmente las urnas, los candidatos metieron ayer una marcha más para aprovechar al máximo las dos semanas que restan hasta entonces. El ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco prometió desde Valladolid gobernar «para todos», les apoyen o no en estas elecciones del 15 de marzo, al tiempo que garantizó que harán cumplir sus promesas si llegan a acuerdos con otras formaciones. «Nuestra palabra es sagrada, es un contrato, y la vamos a cumplir con hechos», dijo.

«Mañana (por hoy) comienza algo más que una campaña», señaló el candidato ‘popular’, ya que indicó es el «mejor capítulo de la historia», que la escribirán «juntos» los miembros del PP en una tierra que recordó es «futuro y memoria». «Decimos estamos aquí, decimos seguimos aquí y decimos aquí nos quedamos», lo que fue apoyado con aplausos por los dos centenares de dirigentes y afiliados que acudieron a la plaza de Poniente de Valladolid.

Fernández Mañueco aseguró que recorrerán cada «rincón» de la Comunidad, no de «turismo electoral», sino para explicar sus proyectos y su balance de gestión. «Dicen que no somos nuevos, y es verdad, tienen toda la razón, no lo somos, y eso que pretenden lanzar contra nosotros como una piedra es una medalla que nos colocamos en el corazón, porque el PP no llegó ayer a Castilla y León y esta tierra forma parte de nuestra historia y nosotros formamos parte de la historia de Valladolid y Castilla y León con letras de oro», apuntó, informa Ical.

En ese sentido, el candidato a la reelección defendió la gestión «eficaz» de su ejecutivo que recordó ha dado sus «frutos», por lo que apuntó que mientras «otros hablan», ellos lo que hacen es «gobernar». «Nosotros gobernamos mientras otros sólo hablan», agregó para recordar que han ganado a la izquierda con «hechos» y «votos», no con eslóganes puesto que recordó para hacerse escuchar no hay que «gritar», ni para combatir al sanchismo hay que «copiar» sus «vicios».

El socialista Carlos Martínez, por su parte, dio el pistoletazo de salida a la campaña desde Burgos y acompañados, entre otros, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde allí, el candidato del PSOECyL postuló que en las próximas elecciones del 15 de marzo «solo hay dos opciones: el 7+4 de Mañueco o el cambio que supone el PSOE».

«Es simple: o más Mañueco, un vago cuya estrategia y hoja de ruta es que los demás le hagan el trabajo, o un cambio asentado en los derechos a quedarse, volver y venir», explicó Martínez en relación a los tres principios que inspiran el programa electoral del PSOE de Castilla y León que presentó ayer por la mañana.

Un proyecto político «integral» que Martínez reiteró que «no es un catálogo de propuestas ni una libreta llena de ocurrencias», sino que las 575 medidas concretas incluidas en el programa se configuran dentro de «un todo participado» que expone «el modelo de comunidad» del PSOE en el que «las piezas van encajando», y que «se contrapone a lo que tenemos encima de la mesa con Mañueco».

Se refirió así el líder socialista en la Comunidad a las «políticas públicas equivocadas» que atribuyó al PP y que Castilla y León sufre «desde hace muchos años», por lo que «si no somos capaces de corregirlas, nos llevan a la gestión del declive».

Junto con Martínez, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a Mañueco y aseguró que «quien huye de los debates, no merece la confianza de los ciudadanos», bajo la premisa de que en estas elecciones autonómicas «solo hay dos opciones: o Mañueco o cambio, o más PP y Vox o Carlos Martínez y el PSOE».

Sánchez afirmó en su intervención que «no vale con ganar» las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, sino que «hay que ganar y gobernar», por lo que pidió a sus afiliados y militantes «darlo todo» en los próximos 15 días, durante la campaña electoral, para lograr ese objetivo.

Sánchez, durante su participación en el acto de inicio de campaña, celebrado en el Monasterio de San Juan de Burgos, citó además al poeta de la generación del 98 Antonio Machado para aseverar: «Haced política, porque si no la hacéis vosotros, probablemente la hagan otros contra vosotros».

Esa reivindicación del poeta que vivió en Soria parte de su vida sirvió también a Sánchez para ensalzar la figura del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que además de «atraer inversiones, consolidar el estado del bienestar y lograr el superávit en las cuentas municipales» como alcalde de la capital soriana, «da la cara» frente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que «se esconde».

En lo que respecta al candidato de Vox, Carlos Pollán, eligió León para arrancar la campaña electoral. Desde allí, y bajo el lema ‘Sentido Común’, Pollán aseguró que la formación concurre a estos comicios «como la única garantía de aplicar las políticas de sentido común que tanto quieren y necesitan los castellanos y los leoneses».

El candidato explicó que ese «sentido común» se traduce en la defensa del campo y de la industria de la comunidad, en una bajada generalizada de impuestos, en el fin del despilfarro político y en la adopción de medidas firmes frente a la inmigración ilegal y descontrolada, «que está creando inseguridad en nuestros barrios y colapsando los servicios sociales».

Asimismo, Pollán señaló la urgencia de afrontar el problema de despoblación que sufre Castilla y León, impulsando políticas de apoyo a los jóvenes para que puedan permanecer en su tierra, formar una familia y acceder a una vivienda.

Durante su intervención, el candidato fue crítico con el PP, al que acusó de «llevar demasiado tiempo instalado en el poder, alejado de las necesidades reales de los ciudadanos y aplicando las peores políticas socialistas». En este sentido, afirmó que «Castilla y León necesita mucho más Vox».

