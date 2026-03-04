La inscripción en las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores comienza el 12 de mayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación establece el 12 de mayo como el primer día para poder inscribirse en las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Música, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Además, las personas interesadas pueden solicitar el acceso a la prueba de nivel de las enseñanzas de Música y al Máster en enseñanzas artísticas de interpretación musical.

Los plazos de solicitud varían según las enseñanzas, aunque, por general, se establece hasta el 8 de junio, tanto para prueba de madurez como la específica. A partir del 22 de junio, se celebrarán las pruebas de acceso y si quedasen plazas vacantes en esta primera convocatoria, la Consejería de Educación celebraría nuevas pruebas en septiembre.

Podrán presentarse a las pruebas específicas de acceso a estas enseñanzas quienes estén en posesión del título de Bachiller, de un certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o estén en posesión de un título de enseñanzas artísticas superiores, universitario o de Técnico Superior.

Además, los aspirantes mayores de 16 años en el caso de Música y de 18 en el resto, que no posean ninguno de los requisitos académicos anteriores, deberán superar una prueba de madurez para poder presentarse posteriormente a la correspondiente prueba específica de acceso.

Por otro lado, podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales impartidas en las escuelas de arte de la Comunidad, sin necesidad de realizar ninguna prueba de acceso, quienes estén en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, recoge Ical.

En cuanto al Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical, se podrá acceder con el Título Superior de Música, graduado en Música o título equivalente, que acredite formación en el instrumento correspondiente, y previa superación de la prueba de acceso a dicho Máster en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Los centros publicarán en sus tablones de anuncios y en sus páginas web, antes del comienzo del plazo de solicitud, el número de plazas que ofrecerán para cada especialidad o itinerario, así como las especificaciones sobre cada una de las pruebas.