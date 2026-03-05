Debate 15-M: Mañueco (PP) ofrece "estabilidad", Martínez (PSOE) "un gobierno a la altura" y Pollán (VOX) "sentido común"

Los candidatos a la Presidencia de la Junta Carlos Pollán (Vox); Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE) en el primer debate de las elecciones autonómicas.ICAL

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció hoy “estabilidad” y un “camino claro” para convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades, mientras que el socialista Carlos Martínez prometió cambio y liderar un gobierno “a la altura” de su tierra, y Carlos Pollán, de Vox, políticas de “sentido común”.

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Vox, PSOE y PP abrieron el primero de los dos debates de estas elecciones autonómicas del 15 de marzo con el denominado ‘minuto de plata’ en el que respondieron a la pregunta: '¿Por qué, quiere ser presidente de Castilla y León?', informa Ical.

En su turno, Carlos Pollán comenzó recordando que en 2022 los ciudadanos votaron “cambio” para dejar atrás al PP y las “peores políticas socialistas”, así como la creación del primer gobierno conjunto de los ‘populares’ y Vox, que señaló en 2024 se rompió por orden del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al aceptar la llegada de menores migrantes no acompañados". “Tuvimos que elegir entre principios y los sillones, y elegimos nuestros principios”, dijo para insistir en que ellos no estafan, sino que cumple su palabra al ser un partido “fiable”.

Posteriormente, tomó la palabra el socialista Carlos Martínez que aseguró quiere presidir la Junta para que sus hijos se puedan quedar en la Comunidad o que sus amigos puedan volver. “Me niego a seguir perdiendo el tiempo”, dijo para asegurar que no se resigna, "ni baja los brazos". “La gente de la Comunidad, mi gente está gritando cambio”, señaló frente a un gobierno que denunció gestiona con el “piloto automático” y con el “freno de mano echado”.

En tercer lugar, Fernández Mañueco presentó un “balance sólido”, con los “mejores servicios públicos de España” y “más gente trabajando que nunca”, a lo que añadió los impuestos “más bajos de la historia” o la tarjeta Buscyl. Frente al “ruido”, el candidato ‘popular’ sostuvo que tiene un proyecto de futuro para las nueve provincias y para las familias, los jóvenes, los mayores, los trabajadores y los emprendedores. “Otros sólo aparecen en campaña”, para insistir en que ofrece un “camino claro”, gestión y “estabilidad” para convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades.

Tras el ‘minuto de plata’ de cada candidato comenzó el debate, que está integrado por cuatro bloques temáticos, con 18 minutos para cada uno, dedicado a medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica, y pactos y regeneración democrática.