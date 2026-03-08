El Incibe alerta: un juego viral autolesivo se extiende entre menores

El teléfono 017 es gratuito y confidencial tal y como se indica en la página del Incibe.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alertó de la existencia del juego viral autolesivo de la ‘Líneas rojas’ que ese extiende entre menores, después de que el equipo docente de un centro educativo contactara con la línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ para trasladar su preocupación por el acceso de los jóvenes a contenido potencialmente dañino en sus redes sociales.

Los docentes comentaron en el teléfono confidencial y gratuito que el centro había detectado que una alumna había visto en la red social TikTok publicaciones relacionadas con un juego conocido como ‘Líneas rojas’, en el que aparecían instrucciones o representaciones vinculadas a conductas autolesivas.

La inquietud de los docentes aumentó cuando, al revisar la funda del teléfono móvil de la joven, encontraron una cuchilla teléfono procedente de un sacapuntas, lo que llevó al profesor a indagar sobre el tipo de contenido al que podían estar accediendo los estudiantes.

El centro descubrió que este tipo de publicaciones también circulaban en otras redes sociales, como Instagram o Youtube, mientras que el alumnado les explicó que, para localizar estos contenidos, usan búsquedas como ‘texto rojo’ o ‘tres barras inclinadas’, que funcionan como etiquetas para acceder a contenido relacionado con autolesiones.

Esta información generó especial preocupación en el equipo docente, que observó que estos códigos permiten que el contenido se comparta de manera discreta entre los menores. Ante esta situación, el centro decidió contactar con el 017 de Incibe para orientarse sobre cómo actuar.

El servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ reforzó las acciones que el centro ya había puesto en marcha para proteger a la menor, como la activación del protocolo correspondiente y la recopilación de información sobre los contenidos detectados

Además, le recomendaron recopilar todas las evidencias posibles relacionadas con el contenido o las interacciones detectadas, valorar interponer una denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se considera necesario, utilizar los canales de colaboración ciudadana institucionales para reportar de forma segura este tipo de situaciones, bloquear y reportar en las redes sociales cualquier contenido perjudicial que hayan detectado y facilitar el contacto del 024, el servicio especializado en atender situaciones relacionadas con ideación suicida y conductas autolesivas, recoge Ical.

Desde el 017 también le recomendaron trasladar al alumnado indicaciones como rechazar propuestas, retos o dinámicas que puedan suponer un riesgo para su integridad, no compartir ni difundir contenido dañino, ya que en algunos casos podría constituir un delito, hablar con un adulto de confianza si detectan contenido perjudicial o si conocen a alguien que esté accediendo a él, evitar cualquier tipo de contacto con estas comunidades o perfiles y no interactuar con sus publicaciones.