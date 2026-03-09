Martínez reduce el programa de Mañueco a "gimnasios, mentiras y platos de ducha"

Publicado por

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, redujo este domingo el programa de gobierno de su oponente del Partido Popular en las próximas elecciones del 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, a “gimnasios, mentiras y platos de ducha”.

Una estrategia del candidato ‘popular’ que Martínez adujo que se debe al intento de Mañueco por captar el voto joven “que parece que se les está escapando” pero que amplió a la mediana edad y a “la generación que trajo la democracia” y con la que, confió, este próximo domingo van a “lograr que venga a Castilla y León”.

Durante el mitin con el que los socialistas cerraron la décima jornada de campaña en el hotel Rey Sancho de Palencia, Martínez comenzó recordando la importancia “del poder municipal”. “Es la base”, continuó esgrimiendo, porque los alcaldes y alcaldesas “son los que pisan el fuego en verano y la nieve y los charcos en invierno” y los que van a lograr “la revolución que necesita esta Comunidad” porque son “el alma del partido”.

Máxime en un Día Internacional de la Mujer en el que su partido puede presumir de “igualdad con mayúsculas” que pretende lograr en la Comunidad, ya que, junto con “libertad y justicia, son los valores del PSOE”. Unos valores que, afirmó, le emocionaron esta mañana en las manifestaciones “reivindicando igualdad” en un movimiento de cambio que “está llegando a esta Comunidad, golpeando a esa línea de flotación apoyada en inmovilismo y parálisis cuyo culmen llegó con Mañueco”, informa Ical.

“El grito de esta mañana era feminista, por la igualdad, pero también de cambio en esta Comunidad”, aseguró, antes de anticipar que el próximo domingo, a las 20 horas, celebrarán “el cambio en las políticas públicas” en Castilla y León con la victoria del Partido Socialista.

Siguió el candidato socialista con sus críticas a Mañueco no sin antes pedir “disculpas” a los presentes en el mitin hoy en Palencia por no “tumbar” al presidente autonómico “en la lona” el pasado jueves en el primer debate electoral, aunque no sin antes prometer: “Vamos a ver si este martes”.

Eso sí, justificó que Mañueco tiene “un encaje perfecto” en el que “le da igual lo que le digas” incluso en temas tan “importantes” como la sanidad, “la mayor garantía para desarrollar tu proyecto vital” y que consideró infradotado por la Junta. “No valen excusas ya”, aseveró, reconociendo que aunque Castilla y León es “una Comunidad dispersa, necesita respuestas de una Administración autonómica que no se ha sabido gestionar”.

Culpa, según Martínez, del Partido Popular “que no ha creído ni entendido esta comunidad, y ha pervertido la propia identidad histórica” al generar “un nuevo modelo en torno a las capitales de provincia, y no todas”, que “ha olvidado el resto del territorio como paisaje”.

Además, el candidato socialista acrecentó sus críticas a Mañueco al considerarle responsable de “dejar quemar con negligencia” los montes de la Comunidad este pasado verano, desde una “vagancia” de “sofá, mantita y fútbol”. Planteó para solucionarlo un modelo territorial que “tiene que pasar por la comarca” y que definió a través del proyecto ‘Territorio 30 minutos’ con el que garantizar servicios e infraestructuras que “garanticen inversiones”.

Finalmente, Martínez también tuvo palabras para el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien consideró “el mejor aliado de Vox” y responsable del crecimiento de la “extrema derecha” por darle “un cheque en blanco a Abascal al trasladarle que Castilla y León está en venta porque el objetivo son las elecciones generales de 2027”.

“Pero tenemos que decirle, alto y claro, que ni las mujeres, ni sus derechos, ni Palencia ni Castilla y León están en venta”, clamó ante el aplauso de los presentes, a los que recordó que los castellanos y leoneses tienen “autonomía propia” y van a lanzarla con “un grito de cambio este próximo domingo”.

"De tristes nada"

El acto comenzó con la intervención de la alcaldesa palentina, Miriam Andrés, quien se acordó de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para asegurar que en Castilla y León “de tristes nada”, máxime en un 8 de marzo en el que Palencia ha vivido una “gran manifestación y movilización” para la defensa de la igualdad.

“No se puede ser socialista si no se es feminista”, continuó esgrimiendo la alcaldesa palentina, que defendió “la eficacia de las políticas feministas” como el logro de posicionar a mujeres en lugares de poder durante las últimas décadas permitir que “la sociedad que negó la identidad de las víctimas, las escuchara”, en relación al caso Epstein, pero también al “protocolo de la vergüenza” que recordó que “negociaron” PP y Vox durante su pacto para el gobierno de Castilla y León.

Consejería de Igualdad

Entre las medidas que mencionó Martínez por la mañana en Soria si gobierna, se refirió a la creación de una consejería de igualdad. “No se entiende, en pleno siglo XXI, que podamos tener un Gobierno autonómico que gestiona 15.000 millones de euros, que aspira a la libertad individual y al desarrollo de un proyecto colectivo y que no se tenga en cuenta esa transversalidad, el pilar feminista de la consejería de igualdad”, expuso, para añadir que de forma conjunta recuperará un instituto de la mujer autonómico que “analice, estudie e investigue las nuevas políticas públicas que desde la igualdad tienen que seguir implementándose para poder alcanzar las cuotas a las que todos aspiramos”.