El triángulo del último asalto

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La carrera hacia el 15-M en Castilla y León toca a su fin. Después de dos semanas intensas en las que los partidos han recorrido miles de kilómetros a través de la Comunidad para tratar de convencer a los votantes se acerca el gran final, los actos de cierre de campaña. Un último asalto que, en el caso de los tres grandes partidos (PP, PSOE y Vox) se libra en un triángulo relativamente pequeño de Valladolid capital y en un radio de poco más de un kilómetro con actos programados la misma tarde y, de hecho, en un horario que no coincide para unas y otras formaciones por apenas treinta minutos.

Los enclaves elegidos por los grandes contendientes de estas elecciones, aquellos que previsiblemente se disputarán el mayor número de escaños, son lugares importantes del centro de la ciudad. El Partido Popular se ha decantado por la Feria de Valladolid, que cuenta con amplio auditorio; el Partido Socialista opta por la Cúpula del Milenio, espacio recurrente para eventos; y Vox apuesta por cerrar la campaña al aire libre en la plaza de Zorrilla.

Lo llamativo de todo esto es que las tres ubicaciones están relativamente cercanas entre sí. Sobre el mapa y en línea recta, las dos más distantes son las seleccionadas por el PP y Vox, a poco más de un kilómetro. A medio camino entre ambas se celebrará el acto del PSOE, a 750 metros de los ‘populares’ y a tan solo medio kilómetro de los de Santiago Abascal.

La elección de estos lugares responde, además, a la necesidad de los partidos de lanzar su último golpe para captar el voto en grandes actos que permitan convencer a los votantes todavía indecisos. Igualmente, la magnitud de las citas no se mide solo por el número de asistentes, sino también porque a todas ellas acudirán los líderes nacionales de los partidos para dar el último empujón a los suyos en Castilla y León.

Zapatero, baza sorpresa

El Partido Socialista es el que prevé el acto de mayor duración, motivo por el cual es también el que más pronto arrancará. Muchos más ahora con un invitado de última hora. El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será la baza sorpresa del PSOE de Castilla y León en el cierre de campaña del 15-M en Valladolid. Una baza que llegará con el ‘no a la guerra’, ahora a la guerra en Irán, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel que amenaza con incendiar todo Oriente Medio, como antes, lo era contra la guerra de Irak.

El ex presidente del Gobierno se suma al mitin de la Cúpula del Milenio en la capital vallisoletana junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el candidato Carlos Martínez.

Zapatero se convierte así en la incorporación estelar del PSOE castellano y leonés en este final de campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Desembarcaba en su tierra, León, con el mitin central de la capital leonesa, una vez más sin la presencia del alcalde José Antonio Diez, este miércoles era Segovia donde Zapatero desplegaba el ‘no a la guerra’ y recuperaba su ‘ceja’, el símbolo de la campaña de las generales de 2004, y este viernes será Valladolid, a partir de las 18.00 hora, cuando el ex presidente del Gobierno vuelva por sus fueros.

Un Zapatero que renacía para la causa de la campaña socialista tras su comparecencia en el Senado, a petición del Partido Popular, por el caso Plus Ultra. Ya ese día, a una pregunta de la portavoz de VOX en la comisión sobre si pensaba que iba a ser relegado por Sánchez, como Koldo, Ábalos y Cerdán, Zapatero respondía con un claro «ya quisieran ustedes».

Comparecencia en la que Rodríguez Zapatero volvía a tirar de su ceja cuando recordaba una declaración de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la que aseguraba que «Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado». «Qué obsesión con mis cejas, no se han olvidado cómo les gané con la cejas las elecciones», respondía el ex presidente del Gobierno.

Gesto, el de la ceja que este miércoles recuperaba Zapatero junto a Carlos Martínez en el mitin que ambos compartían en Segovia.

30 minutos después, a las 18.30 horas, dará comienzo en la Feria de Valladolid el acto de cierre de campaña del Partido Popular, el último de los tres grandes en confirmar la hora del evento. En este caso, el cartel se limita a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

El mismo formato que los ‘populares’ seguirá Vox, cuyo cierre de campaña contará con las intervenciones del líder nacional, Santiago Abascal, y del candidato en Castilla y León, Carlos Pollán. Son, además, los que más tarde intervendrán, puesto que lo harán a partir de las 19.30 horas.

Se puede anticipar que, ante la celebración de estos actos multitudinarios concentrados en un área reducido de Valladolid y con la presencia de los líderes nacionales de los tres principales partidos, el blindaje policial estará a la altura, y puede que supere, los de otros eventos de mayor envergadura.

Desde la Delegación del Gobierno se ha movilizado un amplio número de unidades de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los políticos y para evitar que se produzcan altercados en las inmediaciones de los escenarios elegidos para los tres actos. Así, los policías que a diario no se ven por las calles de Valladolid aparecerán con la ciudad convertido en epicentro político.

Dada la importancia que suponen para los partidos estas citas, previas a la jornada de reflexión y al siempre inquietante domingo electoral, han optado por escenarios ya conocidos. Tan el PP como el PSOE repiten en la Feria y en la Cúpula del Milenio, enclaves habituales de ‘populares’ y socialistas para cerrar campañas electorales. Por su parte Vox, en línea con la estrategia desarrollada a lo largo de las últimas dos semanas, se decantan por un espacio público y a pie de calle.

Los tres principales contendientes de las elecciones autonómicas encaran estos días la recta final de una campaña que se ha extendido por todos los rincones de Castilla y León. Las diferentes caravanas han recorrido miles de kilómetros a lo largo y ancho de la Comunidad y, gracias a que en esta ocasión las ciudadanos acuden completamente en solitario a las urnas, eso ha permitido que los líderes nacionales de los partidos hayan podido tener mucha mayor presencia en el territorio.

Pedro Sánchez ha participado en algunos actos puntuales junto a Carlos Martínez, mientras que Feijóo ha optado por llevar a cabo una campaña paralela a la de Mañueco con el objetivo de abarcar un mayor territorio que, eso sí, este viernes desemboca en un gran acto conjunto. Pero sin duda, quien más se ha ‘abonado’ a Castilla y León ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que no se ha perdido ni uno solo de los actos de su partido en cada una de las nueve provincias. Aterrizó en Ávila para la presentación de los candidatos y, desde entonces, ha protagonizado numerosos actos junto a Pollán para llevar el mensaje de su partido a los ciudadanos.

Sin embargo, y pese a todas esas horas de carretera, no deja de ser llamativo que las giras vayan a concluir el mismo día y a la misma hora no solo en la misma provincia, lo cual se podía prever, sino que además todo ello ocurrirá en un radio de poco más de un kilómetro.

Tampoco se puede pasar por alto, en todo caso, que no toda la vorágine política se concentrará en Valladolid. Sí cerrarán también campaña en la ciudad del Pisuerga las coaliciones encabezadas por Podemos e Izquierda Unidad, aunque lo harán en actos más modestos; mientras que los partidos regionalistas o de carácter territorial han optado por jugar en casa. Así, la UPL cierra campaña en Santa María del Páramo (León); Soria Ya lo hace en la capital soriana; y Por Ávila hace lo propio en esta ciudad.

Ahora, todo ese esfuerzo de las últimas dos semanas toca a su fin con el cierre de campaña para poner, si es que queda algo, toda la carne en el asador. Desde entonces, el trabajo habrá quedado hecho y serán los ciudadanos los que tendrán en su mano la decisión de qué partidos y en qué medida ocupan los 82 escaños de las Cortes autonómicas.