Una única licencia permite cazar y pescar en Castilla y León y otras 9 autonomías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los cazadores y pescadores de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, el Principado de Asturias y la Región de Murcia podrán practicar estas actividades en todo el territorio utilizando una única licencia, eliminando la necesidad de realizar trámites individuales en cada comunidad, según el convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado en el BOE.

El convenio sustituye al marco legal de 2017, logrando un avance significativo al integrar a las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía. El acuerdo establece un precio único de este tipo de licencias, con validez por un año, que será de 70 euros en caza y de 25 euros en pesca.

Gracias a la colaboración interadministrativa y la plataforma de intercambio de información Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio, permite controlar la expedición de licencias y que las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad sean compartidas automáticamente, facilitando su ejecución y su validez en todo el territorio.

Castilla y León ha expedido en el rango 2015-2025 un total de 119.744 documentos de licencia interautonómica de caza y 138.561 documentos de licencia interautonómica de pesca, con un máximo anual de 15.425 licencias de caza y 18.216 licencias de pesca anuales.

La licencia interautonómica para cazar o para pescar ha sido una larga reivindicación de los practicantes de estos deportes, y con ella se facilita su práctica en un solo trámite tras el abono de una tasa de 70 euros en el caso de la licencia de caza y 25 euros para la licencia de pesca.

Se trata de un documento único -para caza o para pesca- que simplifica los trámites administrativos para aquellos cazadores y pescadores que practiquen estas actividades en más de una comunidad autónoma, ya que permite cazar o pescar en los terrenos cinegéticos o ríos de las comunidades adheridas al convenio sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En el caso de Castilla y León, la Junta además ha facilitado los trámites para poder obtener la licencia a través de internet, realizando el pago con tarjeta desde la misma web o bien mediante el Servicio de atención al ciudadano de Castilla y León, recoge Ical.

Como requisito previo al pago de la tasa exigida, es necesario no estar inhabilitado para el ejercicio de la caza o para obtener la licencia en cualquiera de las comunidades autónomas del convenio. En caso de ser un “nuevo cazador” se podrá habilitar en el sistema si se posee alguna licencia en vigor expedida por cualquiera de las comunidades del convenio, o bien deberá acreditar la posesión de licencia en cualquier comunidad autónoma con examen del cazador o sistema de acceso equivalente. En su defecto, se deberá superar la prueba de aptitud correspondiente en cualquiera de las comunidades firmantes.

Además, con el objetivo de simplificar los trámites, para la expedición de la licencia interautonómica en Castilla y León no es necesario aportar documentación acreditativa. Bastará con que el ciudadano realice una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigibles así como las propias comprobaciones web que el sistema realiza de forma remota.

De la misma forma, Castilla y León interoperará sus datos de expedición de licencias interautonómicas con el resto de comunidades de forma diaria a través del Ministerio, de tal forma que los datos de expedición y vigencia estén disponibles para el resto de comunidades firmantes.

A su vez, las licencias clásicas de caza y de pesca de Castilla y León siguen estando plenamente vigentes (en su condición actual de bonificadas al cien por cien) y con una vigencia de cinco años, expidiéndose de la misma forma que las interautonómicas. Aquellos cazadores y pescadores que deseen solamente practicar estas actividades en Castilla y León podrán obtenerla por internet en la web tramitacastillayleon.jcyl.es, o en el caso de disponer de un número de licencia anterior, a través de servicios.jcyl.es También es accesible a través del Servicio de Atención al Ciudadano Teléfono 012 (983-327-850) y se puede ampliar información a través del correo electrónico licencias.cazaypesca@jcyl.es