La CHD autoriza cuatro de cada diez solicitudes de aprovechamientos de agua, el 64% para regadíos y una cuarta parte para ganadería

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) autorizó cuatro de cada diez solicitudes de aprovechamientos de agua en Castilla y León durante 2025, el 64% de las cuales dedicadas a sondeos y perforación de pozos para regadíos y una cuarta parte para uso ganadero, según los datos aportados por el organismo de cuenca.

Así, de los 1.651 expedientes abiertos el pasado año en este sentido, un total de 642 fueron resueltos de forma favorable, el 39%, mientras que se denegaron, por diversas razones, otros 117, que suponen el siete por ciento del global; se archivaron 626, el 38%, y continúan su tramitación otros 266, que representan un porcentaje del 16%.

De las 642 que recibieron respuesta benévola, la gran mayoría, 409, el 64%, corresponden a regadíos; 158 a ganadería (25 por ciento), 41 cuentan con carácter industrial; y otras 34 son mixtas (principalmente regadío-ganadería, con 22).

Valladolid y Zamora absorbieron el 40% de los expedientes favorables en la Comunidad, principalmente para sondeos y pozos de regadío. Así, en la provincia vallisoletana se generaron 132 solicitudes en total, el 20,5% de las presentadas en la autonomía, de las que un centenar se dirigieron a aprovechamientos para regadío; otras 19 para uso ganadero y ocho, industrial, si bien es cierto que se observan otras cinco de carácter mixto, es decir, dos de ellas son para ganadería-regadío, y una más, en cada caso, para riego-industria; riego-ganadería-industria; y riego-otros usos agrarios.

Por su parte, de los 125 expedientes que han superado todos los trámites en Zamora, el 19,4% del total en la Comunidad, 88 se refieren a regadíos, 24 a uso ganadero y cinco a industrial, a los que se suman otros seis mixtos entre ganado-regadíos, uno entre ganadería e industria y otro más entre regadío e industria.

En el resto de provincias, destaca Salamanca, con 97 proyectos favorables, el 15% del total de la Comunidad, con 53 para ganadería; 32 para regadío y siete para industria, además de otros cinco mixtos; Segovia, con 65, el 10% (33 de regadío, 20 ganaderos, cinco industriales y siete que comparten expediente); Ávila, con 59, el nueve por ciento, con 39 de regadío, 15 ganaderos, un industrial y cuatro mixtos; Burgos, con 55, de los que 47 son para pozos de regadíos, cuatro ganaderos, tres industriales y uno mixto; León, con 45 (29 para riego, una decena para ganadería, cinco para aprovechamiento industrial y uno compartido); y Soria, con 41 expedientes favorables (26 vinculados al regadío, siete a la ganadería, cinco a la industria y tres mixtos entre ganado y riego).

En menor medida se encuentran Palencia, con 17 expedientes con resultado óptimo, de los que 11 son de regadío, cuatro ganadero y dos industriales; y Orense, provincia que también está dentro de la demarcación del Duero, con seis proyectos, cuatro de regadío y dos ganaderos.

Además, 266 continúan en trámite, el 16,1%, de las que 52 se encuentran en Valladolid; 45 en Zamora; 39 en Salamanca; 32 en Segovia; 23 en León; 21 en las provincias de Ávila y Soria; 19 en Burgos; nueve en Palencia; y cuatro en Orense, además de otra más compartida entre los territorios de Valladolid y Zamora.

Denegados y archivados

Por último, de los 117 denegados, llama la atención que la mitad, 59, corresponden a Zamora (32) y Valladolid (27) también, y sobre todo para regadíos, pues entre ambas suman 41 que no superaron este trámite de la CHD.

Igualmente, de las 626 archivadas, de nuevo la mayor parte procede de ambas provincias, con 138 en la zamorana (88 de regadíos y 27 ganaderos, principalmente), y 104 en la vallisoletana (86 de riego y siete ganadero). Incluso se han archivado dos proyectos de regadío que compartían territorio de las dos provincias.

En las últimas semanas se conoció el resultado de la Operación ‘Zahorí’ en la provincia de Valladolid, que revisó e investigó este tipo de autorizaciones, y por la que la Guardia Civil detectó 59 infracciones administrativas por uso ilegal de agua en 19 inspecciones entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en la provincia.

Esta operación, de ámbito nacional, está destinada a la inspección, control y lucha contra el aprovechamiento ilícito de recursos hídricos. El dispositivo se centró en la localización de infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, como pozos, sondeos, balsas o captaciones directas desde cauces superficiales.

Estos resultados contrastan con el balance global de la operación, que tuvo un alcance mucho mayor en el conjunto del país. A nivel nacional, la Guardia Civil localizó 941 infraestructuras ilegales vinculadas a la captación de agua, de las cuales el 60 por ciento correspondían a pozos, el 24% a sondeos, el cuatro por ciento a balsas y el doce por ciento a restante a otras modalidades de derivación o trasvase no autorizado. Además, se investigó a 31 personas por presuntos delitos de distracción de aguas de uso público, daños al medio ambiente y vulneraciones de la ordenación del territorio. En total, la operación ha permitido detectar 29 infracciones penales y tramitar 1.684 infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con incumplimientos de la normativa en materia de aguas.

La Operación ‘Zahorí' forma parte del compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente y la defensa del uso sostenible del agua, especialmente relevante en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.