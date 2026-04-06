Vox admite que la negociación con el PP se profundizará "más adelante" en Castilla y León y rechaza pactar las Cortes: "No queremos sillones"

Publicado por Ricardo García Soria Creado: Actualizado:

Las cosas de las Cortes de Castilla y León, como las de palacio, van despacio. A medida que el recuerdo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo se esfuma en el pasado, se acerca la fecha en la que los partidos tendrán que ponerse de acuerdo para, en primer lugar, constituir el Parlamento autonómico y, después, el Ejecutivo. Son, no obstante, cuestiones que se acometerán «más adelante», a decir de Vox, y sumido ahora junto al PP en las negociaciones de Extremadura y Aragón. Eso sí, tal y como publicaba este periódico, las formación de Santiago Abascal deja claro que no negociará la Mesa de las Cortes en Castilla y León, como tampoco ha hecho en Extremadura y Aragón, lo que evidencia, en sus palabras, que priorizan «las medidas a los sillones».

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, fue quien ayer dejó claros cuáles son los plazos que se manejan y las intenciones del partido. «Vamos a demostrar que no queremos cargos», remarcó el dirigente de Vox que explicó que las negociaciones de su partido con el PP en Castilla y León «no comenzarán con los sillones».

Tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación de Abascal, el dirigente avanzó que, tras el ‘parón’ por la Semana Santa, se han retomado las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón esta semana y que, según fuentes de Vox, no se espera que cristalicen hasta la primera semana de mayo. Dicho esto, afirmó que en las ‘baronías’ del PP encuentra una «mejor predisposición» al acuerdo que en la dirección nacional de ‘Génova’, según recoge Europa Press.

En rueda de prensa, Fúster también acusó a ‘Génova’ de «filtrar conversaciones» en medios de comunicación para «obstaculizar» la negociación asegurando que piden cosas que no habían reclamado. Esto, según el portavoz de Vox, daña el «clima de confianza» entre los dos partidos. «La confianza es importantísima cuando el PP nos ha engañado tantas veces», señaló.

«Será responsabilidad del PP si quiere o no quiere», advirtió, a la vez que confirmó que hubo una conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León, pero «no se produjo en los términos» que avanzó el líder ‘popular’.

No en vano, el desinterés de Vox por sentarse en la Mesa obliga al PP, que pretende presidirla, a buscar otros aliados y lo que les lleva, de manera casi ineludible, a recurrir al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual. El único voto del parlamentario abulense podría ser el que otorgara a los ‘populares’ la presidencia de una Mesa que ya perdieron hace dos legislaturas y a la que siempre han aspirado, ya que en este caso Vox pretende quedarse de lado a no ser que alguien se ponga en contacto con ellos y se logre un acuerdo al respecto.

Todo esto, sin embargo, no parece inquietar demasiado a ninguna formación. Tampoco al PSOE, que tiene muy difícil conseguir más respaldo que el PP y arrebatarles en una última maniobra la Presidencia de la Mesa. Por eso, y ante este escenario, lo que la lógica permite anticipar es que el PP la presida y ocupe la Viceperesidencia Primera, mientras que la segunda la ocupará un procurador o procuradora socialista. Las tres Secretarías, por su parte, irían en este orden a PP, PSOE y la tercera a Por Ávila, como compensación por abrirle las puertas a los ‘populares’.

Por su parte, desde la formación abulense señalan que, más allá de la reunión con el PP dentro de la ronda de contactos convocada tras las elecciones, nadie ha vuelto a ponerse en contacto con ellos. Aseguran, en todo caso, que están «dispuestos a hablar con todos los partidos», y dejan claro que su precio será un acuerdo «por escrito» acerca de las necesidades de Ávila.

Todo esto, no obstante, son previsiones susceptibles de sufrir cambios a lo largo de los próximos días y hasta el 14 de abril que se constituirán las Cortes. Según ha podido saber este periódico de fuentes parlamentarias, no hay reuniones previstas entre el PP y Vox en las próximas horas, aunque todo está sujeto a modificaciones que dibujen un escenario diferente.

Y mientras todo esto ocurre, para este miércoles está fijada la última reunión de la Diputación Permanente de las Cortes y que dará el carpetazo definitivo a la Legislatura antes de que el próximo martes arranque oficialmente la siguiente. Hasta entonces e incluso después todavía son muchas las cuestiones que los partidos tienen que cerrar, también el acuerdo entre PP y Vox para lograr una mayoría que les permita gobernar en la Comunidad. Pero, pese a todo, domina la tranquilidad porque ahora las cosas del Parlamento castellano y leonés, como las de palacio, van despacio.