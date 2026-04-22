El PP contrapone la "prioridad nacional" de Vox con el "humanismo solidario" de Mañueco

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La firma de un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura la pasada semana ha abierto la puerta a que las medidas recogidas en este documento comiencen a valorarse como potenciales para Aragón y Castilla y León, donde las negociaciones entre ambos partidos ya están en marcha. Una de las que más polémica ha suscitado es la que recoge la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, y de la que aún no hay noticias de que vaya a llegar al pacto castellano y leonés cuando este se produzca. De hecho, el PP autonómico mantiene la "prudencia" para no pronunciarse a este respecto pero sí defiende el concepto de "humanismo solidario" que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lanzó este mismo martes.

La resaca del pacto de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura ha dado paso a elucubraciones acerca de si esas mismas medidas, de las cuales los de Abascal hay algunas que sitúan como "troncales", pueden llegar a Castilla y León. Sin embargo desde la Junta, que al fin y al cabo es como hablar del PP, evitan pronunciarse al respecto y pasan de puntillas sobre esta cuestión.

Precisamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, apeló este miércoles en varias ocasiones a la "prudencia". Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, incidió en este concepto en varias ocasiones y pospuso su análisis sobre el acuerdo con Vox en Castilla y León a cuando éste sea una realidad. "Valoraremos el acuerdo que se produzca en Castilla y León y que será del que demos cuenta". dijo, evitando también así pronunciarse sobre el pacto de Extremadura.

"La prudencia es una gran virtud", insistió Carriedo, quien aseguró respetar a aquellos que se han pronunciado al respecto -el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, lo hizo este martes antes de asistir a la gala de los Premios Castilla y León-. Así, y si bien no quiso ahondar en la cuestión, el portavoz del Ejecutivo castellano y leonés reconoció que le gusta el concepto de "humanismo solidario" que el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, utilizó este martes en su discurso de clausura de, precisamente, esa misma gala.

"Respetamos a otras comunidades autónomas", continuó también el portavoz de la Junta en funciones, "respetamos que tengan estabilidad pero nosotros valoraremos el acuerdo de Castilla y León cuando se produzca", a lo que añadió también que la "idea" del PP es "hablar sobre hechos reales". Eso sí, dejó claro que una vez que se produzca el acuerdo se hará público porque "aquí no habrá pactos ocultos".

Fue también preguntado Carriedo acerca de su opinión, como parte del comité negociador del PP para esas conversaciones con Vox, de la proximidad del acuerdo, a lo que dijo que la demora "depende de todas las partes y no solo de una y es difícil hacer un pronóstico en este momento sobre la fecha exacta en la que esto pudiera producirse".

La regularización, al Supremo

Por otro lado, la Junta de Castilla y León presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes como avanzó hace una semana al iniciarse este procedimiento habilitado por el Gobierno. Además, censura su aplicación ya que entiende que este proceso se está llevando a cabo con “ciertas dificultades en España” a la vista de las “colas” que se han generado a la hora de realizar los diferentes trámites previstos.

En la rueda de prensa de este miércoles, Fernández Carriedo comunicó la decisión de recurrir el Real Decreto de la regularización al Supremo por ser la vía “más oportuna”, lo que recordó no exige un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León, ni tampoco que pase por la reunión de los jueves de todos los miembros del Ejecutivo, informa Ical.

En ese sentido, Fernández Carriedo expuso que se ha encargado un informe a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige en funciones la vicepresidenta Isabel Blanco que servirá de “base” para la redacción del recurso que elaborarán los servicios jurídicos de la Comunidad.

Asimismo, el consejero portavoz reiteró que emprenden la vía judicial, junto a otras comunidades del PP, como trasladó hace una semana, al entender que puede colisionar con la normativa europea en relación a la libre circulación de las personas en todo el territorio de la Unión Europea, algo que señaló ha apuntado ya la Comisión Europea.

Finalmente, Fernández Carriedo se refirió a la acreditación de requisitos para ser regularizado, ya que en su opinión se exigen fórmulas “extraordinariamente complejas” que sin embargo “no siempre aseguran" su cumplimiento por parte del solicitante. A ello añadió las “colas” que se han generado en algunas administraciones.

Por otro lado, y después de que el día anterior Carlos Pollán también avanzara que no acudirá este 23 de abril a Villalar de los Comuneros (Valladolid) para celebrar el día de Castilla y León, Carriedo definió la festividad como una “buena oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos de futuro” que tiene la Comunidad.

Todo ello tras la “reflexión generalizada” que recordó que hicieron los ciudadanos hace algo más de un mes, con su voto en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, pero que no evita que el de mañana también suponga una “buena oportunidad para la reflexión, el orgullo, la reivindicación y los retos, oportunidades, desafíos y problemas” que tiene Castilla y León.

Ese fue uno de los aspectos que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló Carriedo como parte del Día de Castilla y León, mientras que el otro se refiere al aspecto festivo para el que la Junta preparó una serie de actividades con el fin de que “cada persona y familia, en libertad, pueda decidir qué espacio es mejor en función de sus intereses”.

Así, Carriedo recordó que el Gobierno autonómico ha preparado un “amplio abanico” de actividades que incluyen los conciertos que esta noche se producen en las principales ciudades de la Comunidad y las carreras populares y marchas que tienen lugar mañana.

El portavoz de la Junta también incluyó entre estas actividades la posibilidad de ir a celebrar el Día de la Comunidad a la tradicional campa de Villalar de los Comuneros, donde recordó la presencia del Ejecutivo autonómico “en términos de colaboración” para financiar actos culturales, la escultura inaugurada hoy a la entrada de la campa como recordatorio del 50 aniversario de la primera celebración y los aspectos relacionados con protección civil.

Ante todo ello, Carriedo hizo un llamamiento a los ciudadanos para “disfrutar en libertad” de la jornada festiva en cualquiera de las actividades que, “con mucho cariño”, la Junta ha preparado “para que cada cual pueda disfrutar la que quiera”.

En cuanto al futuro de las fundaciones Castilla y León, perteneciente a las Cortes, y Valores, de la Junta, en su papel como organizadoras de diferentes actividades por el Día de la Comunidad, Carriedo apuntó que será el nuevo gobierno autonómico el que tenga que “decidir” las cuestiones “organizativas” de estos entes.