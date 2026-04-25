El Centro de urogallo de Valsemana logra que sobrevivan 76 pollos, el 84,4% de los huevos eclosionados

El centro de cría del urogallo en Valsemana (León) logra la supervivencia de 76 pollos la temporada pasada.JCYL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El centro de cría del urogallo de Valsemana (León) logró que la pasada temporada se incubaran un total de 105 huevos, con un porcentaje de fertilidad del 97%, habiendo eclosionado 90 huevos (el 85,7%) y con una supervivencia de 76 pollos, que representa el 84,4%.

Esta temporada el centro trabajará en las mismas líneas para afianzar el proyecto e incrementar las tasas de supervivencia de los ejemplares que se liberen al medio natural, según ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la Administración autonómica, en colaboración con del Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) -centro nacional integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- y la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Breslavia (Polonia), genera conocimiento "innovador" a través de la publicación de un nuevo estudio en el prestigioso 'Journal of Zoo Biology'.

En este estudio se ha comprobado que la inseminación artificial aumenta significativamente la fertilidad respecto a cópulas naturales no controladas y se obtiene máxima fertilidad cuando la inseminación se realiza cercana a la oviposición (sincronización con la ovulación de los ejemplares).

En la misma línea, en una reciente publicación en la revista 'Animal Reproduction Science' se ha puesto de manifiesto la "excelente salud reproductiva" de los urogallos cantábricos y pirenaicos del centro de cría de Valsemana.

Este estudio demuestra que sus características morfofuncionales y la integridad del ADN espermático eran superiores a las observadas en algunas poblaciones de origen centroeuropeo, destacando el valor biológico de la población mantenida en Valsemana para los programas de conservación.

El Gobierno autonómico ha subrayado que por primera vez en el contexto internacional se ha comprobado que la viabilidad espermática en hembras inseminadas de manera artificial es de 21 días.

También se ha testado un diluyente, el DMSO, como crioprotector, demostrando que protege parcialmente a los espermatozoides de la congelación consiguiendo evitar el daño celular.

Con esta nueva publicación, se continúa con la doble línea de trabajo, de cría artificial y generación de conocimiento científico, definida por la Junta para el centro de Valsemana.

En el ámbito de la internacionalización de sus actividades para impulsar el conocimiento científico y optimizar el programa de conservación, destacan también las recientes colaboraciones con el reputado Instituto Roslin del Reino Unido.

De forma complementaria a la producción científica, desde el inicio del programa el personal técnico del centro ha participado tanto en jornadas de divulgación a nivel de la población local, como en congresos internacionales, para dar a conocer la "intensa" actividad realizada en el programa de cría en cautividad de la especie.

En la actualidad, los ejemplares del centro inician el comportamiento reproductor con los primeros compases por parte de los machos del centro que ya demuestran la proximidad de la temporada de cría.