Abortada la intención del PP de incrementar los sueldos políticos de las Cortes de Castilla y León

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Primera reunión de la Junta de Portavoces en esta nueva legislatura y segunda de la Mesa de Cortes. Reuniones en la que se abortaba la intención del Partido Popular de incrementar los sueldos políticos en las Cortes. O, lo que es lo mismo, las dedicaciones exclusivas. En la anterior legislatura había 19 parlamentarios con dedicación exclusiva: PP con 7, PSOE con 6, VOX con 3, UPL-Soria Ya con 2 y Grupo Mixto con 1. La intención del PP, sustentada en un informe de la letrada mayor de la Cortes, era subir esta dedicaciones de 19 a 21, en base a los resultados electorales. De tal forma, y así lo pretendía el PP a la vista del informe de la letrada, los 'populares' pasarían de 7 a 8, el PSOE de 6 a 7, VOX de 3 a 4 y el Mixto de 1 a 2, con lo que se sumarían dos dedicaciones más, de 19 a 21.

Finalmente, la intención del PP se ve truncada y la Mesa, oída la Junta de Portavoces, decide por consenso de PP, PSOE y VOX que se mantengan las 19 dedicaciones exclusiva: El PP mantiene 7, VOX sigue con 3, mientras PSOE (7) y Grupo Mixto (2) suman uno cada uno, los dos que desparecen de UPL-Soria Ya.

Desde el PP su portavoz Leticia García señala que el informe de la letrada "no ha sido propuesta del Partido Popular ni de la Presidencia de las Cortes". Si bien, la intención del PP era que el aumento de procuradores con dedicación exclusiva se materializase hasta los 21 (PP con 8, PSOE 7, VOX 4 y Grupo Mixto 2), siguiendo los criterios de la letrada mayor, insiste. Una opción que rechazaba VOX, como señalaba su portavoz Carlos Pollán en declaraciones a los medios, y que finalmente no salía adelante y se decidía en la Mesa mantener las 19 dedicaciones de la legislatura recién terminada.

De esta manera, se mantienen los criterios establecidos en la anterior legislatura al "ajustarse a la necesidades" parlamentarias. Carlos Pollán, tachó de "sorprendentemente" la propuesta del PP de no aumentar el gasto político, a pesar de respaldar el informe de la Secretaría General del parlamento. Así, defendió que su rechazo, el de VOX, a dicho "informe de presidencia" se debe a la "coherencia" con sus planteamientos de no aumentar el gasto político: "Es una de las máximas que hemos insistido en las campañas electorales".

Por su parte el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, sostuvo que estas cuestiones son "un entretenimiento de entremeses" para que no se ponga "el foco donde se hace la negociación (del acuerdo de Gobierno) que es en Madrid". Recriminó a Alfonso Fernández Mañuco que "Castilla y León esté en pausa" y volvió a carga contra la prioridad nacional de VOX: "Ojalá aquí se hiciera el principio de los castellanos y los leoneses primero porque aquí somos los últimos".

En cuanto a la negativa del PP de aumentar los procuradores con dedicaciones exclusivas, Martínez expuso su "propia interpretación": "Como aquí no se está hablando entre Pollán y Mañueco, la negociación se está haciendo en Madrid. Un día se ha levantado valiente Mañueco y ha presentado una propuesta, no la tenía pactada con VOX y ha tenido que recoger carrete para no herir las sensibilidades de VOX".

En cambio, Leticia García restó importancia a este informe y a este acuerdo: "El PP ha mantenido vacantes puestos de dedicaciones exclusivas, es habitual no cubrir todos los puestos de dedicación exclusiva". La portavoz 'popular' reiteró que el informe venía de la secretaria general, lo enmarcó en la "más absoluta normalidad administrativa" y sostuvo que "no le daría importancia". "Este tema no es el más importante, no tiene trascendencia disponer de más o menos puestos de dedicación exclusiva", sentenció.