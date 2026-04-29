Ya hay fecha para el comienzo de curso escolar 2026/2027

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Junta y representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación -CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO- han concretado este miércoles el calendario escolar del curso 2026-2027 y que establece el inicio el 9 miércoles de septiembre para Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

Este documento será enviado al Consejo Escolar de Castilla y León de forma previa a su aprobación definitiva.

En el encuentro, los representantes de la Consejería han señalado que la Administración educativa autonómica se hará cargo de la atención de los menores durante la reducción de la hora lectiva en junio y septiembre, como se contempla este curso, y con la opción del comedor escolar para todos los que lo deseen, ha precisado la Consejería de Educación través de un comunicado.

En cuanto a las fechas, los primeros en incorporarse a las aulas de la Comunidad serán los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Programas para la Transición a la Vida Adulta, Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria y segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Superior que lo harán el miércoles 9 de septiembre.

Posteriormente, el martes 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial (excepto los de segundo curso de Grado Superior) y los del segundo curso de Artes Plásticas y Diseño.

Por su parte, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el martes 22 de septiembre, así como los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia.

Finalmente, el jueves 1 de octubre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas, y el lunes 5 de octubre lo hará el de enseñanzas de idiomas.

Por su parte, los primeros alumnos en terminar el curso serán los matriculados de segundo de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno y los de Bachillerato en régimen a distancia, el viernes 21 de mayo.

También finalizará en esa fecha el alumnado de los segundos cursos de grado superior de FP, que vaya a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad, y el de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y los ciclos de grado superior en modalidad semipresencial y virtual, así como el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas acabarán el viernes 28 de mayo y el jueves 17 de junio lo hará el alumnado de primero de Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional, grado medio de Artes Plásticas y Diseño y el resto de los alumnos de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. Por último, el jueves 24 de junio terminará el resto de los estudiantes de la Comunidad.

Por su parte, el periodo vacacional correspondiente a las navidades abarcará del miércoles 23 de diciembre al domingo 10 de enero, ambos inclusive, y el correspondiente a la Semana Santa será del sábado 20 de marzo al martes día 30, ambos incluidos.

Además de los festivos recogidos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días asignados a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el viernes 30 de octubre -Día del docente-, el lunes 7 de diciembre, así como 8 y 9 de febrero -Fiestas de Carnaval-.