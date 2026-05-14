La Junta garantiza que las ayudas agrarias llegarán a los productores de Castilla y León pese a la decisión del TJUE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado este jueves que los agricultores y ganaderos de la Comunidad recibirán las ayudas europeas agrarias, independientemente de la decisión final que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la propuesta de la abogada general de excluir a la Comunidad de fondos por valor de 10 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha lanzado un mensaje de "responsabilidad" y "tranquilidad" al sector primario, al asegurar que los profesionales del campo tienen garantizados estos recursos. "La Junta de Castilla y León garantiza que los recursos van a llegar a los mismos sin mayor riesgo y sin mayor dificultad", ha remarcado el consejero.

Carriedo ha explicado que este asunto tiene su origen en una auditoría realizada en el año 2018 sobre la gestión de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a las anualidades 2016 y 2017. Según ha recordado, existe un debate abierto en la Unión Europea sobre la necesidad de incrementar los controles administrativos o avanzar hacia una mayor flexibilidad en la gestión, posición esta última que defiende el Ejecutivo autonómico, recoge Ical.

De este modo, el portavoz ha detallado que, tras una decisión inicial de la Comisión Europea en sentido contrario a los intereses autonómicos, la Junta recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea. Dicho tribunal consideró en noviembre de 2024 que la metodología de control empleada por la Administración autonómica era la "correcta" y dio la razón a Castilla y León. Posteriormente, la Comisión Europea recurrió este fallo ante el TJUE.

Tras esta explicación, Carriedo ha precisado que el pronunciamiento conocido este jueves por parte de la abogada general "no es firme ni definitivo", por lo que la Junta esperará a la resolución final del tribunal para comprobar si mantiene el criterio favorable de la primera instancia o se separa de él.

"Nuestra posición en general es favorable a flexibilizar los requisitos y las condiciones de acceso", ha insistido el consejero, quien ha reiterado que el objetivo de la Junta es "facilitar la actividad" de los profesionales del sector. Por ello, ha concluido que el Gobierno asegura la llegada de los fondos a sus destinatarios finales sea cual sea el sentido de la sentencia definitiva.