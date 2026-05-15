Pollán critica la apuesta de la Junta por el proyecto sobre el parlamentarismo en San Esteban de Gormaz y reivindica a León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Pollán, tildó este viernes de "innecesaria” y “desacertada” la iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de apoyar el proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria), que incluye la creación de un ‘Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo’.

En un mensaje en X (antes Twitter), Pollán, natural de León, defendió que su tierra es “la cuna del parlamentarismo moderno” y añadió que es "un hecho más que contrastado a todos los niveles".

Asimismo, el dirigente de Vox recordó que en su etapa como presidente de las Cortes (2022-2026) tuvo el “honor” de impulsar y participar en “múltiples actividades” para visibilizar y ensalzar a León como "cuna del parlamentarismo". “Las Cortes de León fueron una de las más apasionantes aventuras políticas de la historia. Que siga siendo así”, apostilló.

De esta forma, Carlos Pollán criticó que la Junta respalde con cerca de 200.000 euros el proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria), que incluye la creación de un ‘Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo’, recoge ical.

Mientras, la Unión del Pueblo Leonés denunció también este viernes que la Junta de Castilla y León “tergiversa la historia” para tratar de “arrebatar” el reconocimiento de ‘Cuna del Parlamentarismo’ a León y “entregárselo a Castilla”, tras haber financiado con cerca de 200.000 euros el proyecto ‘Puerta de las Cortes: Castilla, 1187’ en San Esteban de Gormaz (Soria), que, tal y como señaló el alcalde de la localidad, “recoge la creación de un Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo para revivir el nacimiento del parlamentarismo europeo con la recreación de las Cortes de 1187”, lo que “situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”.

Estas afirmaciones suponen para UPL “un despropósito sin base documentada en cuanto al derecho a voto de los representantes ciudadanos”, así como “una contradicción de lo que está reconocido a nivel mundial por historiadores y expertos en la materia”, como es que el parlamentarismo europeo nació en León en 1188.

Para UPL, el hecho de que desde Castilla se aluda a San Esteban de Gormaz como ‘Cuna del Parlamentarismo’ y que la Junta financie un proyecto en dicha localidad “pretendiendo encumbrarla como tal” es “un insulto al Reino de León y a la historia de ciudades como León, Salamanca, Zamora, Astorga, Benavente, Toro o Ciudad Rodrigo”, que tuvieron derecho a voto en las Cortes leonesas de 1188, y por ello, forman parte del reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco.

Por ello, desde UPL consideraron que la Junta “está financiando y fomentando la manipulación y la tergiversación de la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ que corresponde y está reconocida al Reino de León e intentar entregársela a Castilla sin respaldo documental que corrobore la contradicción que supone respecto a lo reconocido mundialmente por la UNESCO”.

Además, desde UPL remarcaron que, en las Cortes del Reino de Castilla reunidas en San Esteban de Gormaz en 1187, “no se ha documentado que los representantes de las ciudades tuviesen derecho a voto”, al contrario de lo que ocurrió con las Cortes del Reino de León de 1188, donde “sí se ha documentado y demostrado que los representantes de las ciudades y villas leonesas tuvieron derecho a voz y voto”.

Por otro lado, los leonesistas recordaron que, “si se trata de ensalzar Cortes donde los representantes ciudadanos no tenían derecho a voto, las Cortes castellanas de San Esteban de Gormaz de 1187 no fueron las primeras, ya que de forma previa se produjeron las Cortes del Reino de León reunidas en Salamanca en 1178, las reunidas en Zamora en 1065, las reunidas en Benavente en 1176 o las reunidas en León en 1017 o 1035, entre otras, habiendo llegado a haber representantes de ciudades y villas en ellas pero sin derecho a voto, algo que no se da hasta las Cortes del Reino de León de 1188”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés exigieron hoy a la Junta que no financie ni promueva actividades que pongan en duda el reconocimiento mundial de las Cortes leonesas de 1188 como Cuna del Parlamentarismo, convencidos de que “hacerlo supone un insulto al Reino de León y a su historia y un intento de arrebatarle a los leoneses algo que se les reconoce mundialmente”.

Del mismo modo, reprocharon al Gobierno autonómico su “nula implicación” para promover un mayor conocimiento de las Cortes del Reino de León de 1188 y su reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo mundial, con el “rechazo” a iniciativas planteadas por UPL en las Cortes para su puesta en valor y promoción.