Mañueco sobre el pacto con VOX dos meses después de las elecciones: "Tengamos tranquilidad"

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

Tranquilidad. A eso es a lo que apela el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en relación a la negociación de su pacto con VOX. "Tengamos tranquilidad", asegura Mañueco sobre el acuerdo con los de Santiago Abascal más de dos meses después de las elecciones autonómicas, que se celebraban el pasado a15 de marzo.

Mañueco asegura que las negociaciones con VOX avanzan, pero a renglón seguido afirmaba que "no hay plazo marcado para cerrar un acuerdo que permita sacar adelante su investidura". Unas declaraciones, que el presidente de la Junta en funciones realizaba instantes antes de intervenir en el Foro del Noroeste, que tiene lugar este martes en Oviedo de la mano de Prensa Ibérica y que vienen a refrendar, tal y como publicaba este periódico, el freno a la negociación del pacto PP-VOX en Castilla y León que aplicaban los de Abascal tras perder la mayoría absoluta el PP de Juanma Moreno en Andalucía. El propio secretario general de VOX, Ignacio Garriga, aseguraba este lunes que todo avanzaba, pero que no había prisa.

Mañueco defiende que su gobierno, en funciones desde las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo, "está trabajando al pie del cañón".

En ese sentido, el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la investidura afirmaba que continúan abiertas las negociaciones con VOX para alcanzar un pacto de gobierno, para acto seguido aclarar: "Cuando acabe todo informaremos puntualmente con máxima transparencia e información, lógicamente a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Castilla y León. Tengamos tranquilidad".

Igualmente, Fernández Mañueco reconocía que había hablado este lunes, con motivo de la Junta Directiva Nacional del PP, con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, quien señala lograba el pasado domingo una "grandísima victoria" y, por tanto, del Partido Popular y de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Por contra, volvía a insistir, como ya hiciera tras conocerse los resultados de las andaluzas, que la candidata socialista María Jesús Montero, ex vicepresidenta y ex ministra de Hacienda, cosechaba una "clamorosa derrota", que el presidente de la Junta en funciones hace extensiva al PSOE.

Asimismo, volvía a recordar, según recoge Ical, que ya son cuatro las derrotas electorales que acumulan los socialistas, por lo que aprovechaba para volver a pedirle al presidente del Gobierno y secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, que "piense en el interés de España. "Sé que lo que va a hacer es pensar en su propio interés", asevera, pese a que en opinión de Fernández Mañueco debería convocar elecciones generales "cuanto antes".

Finalmente, indicaba que desconocía si había dirigentes socialistas que pedían a Sánchez que adelante las generales, previstas en principio para el próximo año, pero aprovecha de nuevo para exigirle que "abandone sus intereses personales y que piensen en el interés de España".