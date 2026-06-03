El gobierno de PP y VOX contará con dos vicepresidencias con Pollán como número dos y tres consejerías para los de Abascal

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

"Un pacto que ofrece estabilidad y un acuerdo de gobierno para cuatro años". Así es como definía el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el pacto de gobierno de PP y VOX, rubricado este miércoles día 3 de junio y que cuenta con 19 ejes, 324 medidas y 62 páginas, en el momento de su presentación en el hall de entrada de las Cortes, junto al portavoz de VOX en el Parlamento, Carlos Pollán. Un acuerdo de Gobierno que contará con dos vicepresidencias, la primera para Carlos Pollán, que será así el número dos del Ejecutivo autonómico y asumirá además una de las tres consejerías que se llevan los de Santiago Abascal, y la segunda para el PP, que tendrá competencias, pero sin cartera.

Un nuevo Consejo de Gobierno que contará así con doce asientos, el del presidente Mañueco, los dos vicepresidentes, uno ya definido, Carlos Pollán, y el segundo del PP y los nueve consejeros, toda vez que una de las de VOX estará adscrita a la Vicepresidencia de Pollán, quien no aclaraba cuál será el área que asumirá. Al igual que Mañueco tampoco desvelaba quién será la persona que ocupe la Vicepresidencia segunda, que asumirá competencias, pero sin cartera, en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad, Despoblación y Protección Civil.

El Partido Popular se que, además, con siete consejerías, las de la Presidencia; Economía y Hacienda, que todo indica continuará en manos de Carlos Fernández Carriedo, quien también seguiría siendo el portavoz de la Junta; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía, de la que dependerá la política de incendios, tal y como señalaba el propio Mañueco en la presentación del pacto en las Cortes, y que podría asumir, según las fuentes consultadas, la hasta ahora consejera de Agricultura, María González Corral. A estas se le añaden Sanidad y Bienestar Social, que todo apunta continuará dirigida por Alejandro Vázquez, Educación y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Por su parte VOX se queda con las consejerías de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte. Lo que restaría por saber es cuál de estas tres áreas pasará a depender de la Vicepresidencia de Pollán. Si se atiende a los acuerdos de PP y VOX en Extremadura y Aragón, sería la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, pero desde la formación de Santiago Abascal se continúa sin aclarar cuál será.