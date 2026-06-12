Mañueco presenta este sábado su nuevo Gobierno para Castilla y León

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Despejada la incógnita. Investidura y toma de posesión superadas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dará a conocer este sábado 13 junio los nombres de las personas que formarán su nuevo Gobierno, el cuarto y segundo en coalición con VOX, con el que afrontará su tercer mandato al frente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco, quien este viernes 12 de junio festejaba en su Salamanca natal la festividad del patrono de la ciudad San Juan de Sahagún, comparecerá este sábado en la sede de Presidencia para anunciar los nombres de los hombres y mujeres que ocuparán los asientos del nuevo Consejo de Gobierno para los próximos cuatro años.

Ejecutivo en el que habrá dos vicepresidencias, la primera para VOX con Carlos Pollán al frente, y la segunda para el PP, para la que perfilaría la todavía vicepresidenta en funciones, Isabel Blanco, y diez consejerías, 7 para el PP (de la Presidencia, Economía y Hacienda, Sanidad y Bienestar Social, Educación, Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial) y 3 para VOX (Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que todo apunta irá ligada a la Vicepresidencia de Pollán, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deportes).

A ellas hay que añadir las competencias que asumirá la Vicepresidencia segunda, que serán las de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Competencias que, por sí solas, bien podrían ser una Consejería.