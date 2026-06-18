POLÍTICA
Castilla y León activa los trabajos para la elaboración del Presupuesto de 2027
La Junta inicia el cálculo de ingresos y gastos de las Consejerías del año que viene con el objetivo de presentar las cuentas antes del 15 de octubre, fecha límite
En el segundo Consejo de Gobierno de esta legislatura que acaba de arrancar, la Junta de Castilla y León ordena el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año. El Gobierno autonómico persigue el objetivo de presentarlos en plazo y forma, es decir, antes del 15 de octubre que es la fecha que fija la ley. Para ello, las Consejerías deberán remitir las previsiones de ingresos y gastos para el próximo año.
En el corto plazo, "entre hoy y mañana", según aseguró el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, comenzarán cuatro tareas: el inicio del cálculo del escenario de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos, redacción de los textos articulados de los Anteproyectos de Ley de Presupuestos y de la Ley de Medidas, la elaboración del escenario macroeconómico y la definición de aplicación de las medidas de reducción de tributos previstas en el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX.
En primer lugar, se estimará la previsión de ingresos del próximo año y se incluirán las cifras provisionales que indique el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un encuentro que, según Carriedo, se suele producir a finales del mes de julio. Así, sostuvo que por el momento no hay información que "permita prever un retraso" en los datos que tiene que aportar el Gobierno a las comunidades.
En cuanto a la reducción de tributos, el consejero de Economía y Hacienda señaló que "la primera medida" será la "rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes a través de la rebaja del tipo mínimo del gravamen del IRPF". Así, aseguró que durante la legislatura "habrá una rebaja de un punto que beneficiará a todos los contribuyentes y será del 0,25% cada año".
En cuanto al límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto, la Junta tiene intención de presentarlo "hacia finales del mes de septiembre o primeros de octubre". Sobre las cuentas autonómicas, el portavoz de la Junta defiende que "al fin y al cabo el presupuesto no es más que la expresión cifrada, los números, de un programa de Gobierno". "Tenemos que traducir ese programa de Gobierno a cifras, a números y a presupuesto que va a exigir un esfuerzo", sostuvo.
"Espíritu de generosidad"
El portavoz aseguró que en el Consejo de Gobierno ha visto "personas con muchas ganas, con mucha ilusión y también conscientes de la responsabilidad que asumen: una vocación del servicio al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León". Calificó de "muy ambiciosa" la acción del recién estrenado Ejecutivo autonómico formado por PP y VOX: "Tiene como objetivo básico de hacer de Castilla y León un lugar mejor para vivir".
Así, Carriedo habló de "trabajo en equipo" entre el presidente, las dos Vicepresidencias y las diez Consejerías que forman el Gobierno autonómico. A pesar de ser dos partidos diferentes, aseguró que se han comprometido a ejecutar las 324 medidas que figuran en el pacto de Gobierno. Manifestó que es una tarea "muy ambiciosa", pero que "merece la pena".