Castilla y León activa los trabajos para la elaboración del Presupuesto de 2027

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

En el segundo Consejo de Gobierno de esta legislatura que acaba de arrancar, la Junta de Castilla y León ordena el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año. El Gobierno autonómico persigue el objetivo de presentarlos en plazo y forma, es decir, antes del 15 de octubre que es la fecha que fija la ley. Para ello, las Consejerías deberán remitir las previsiones de ingresos y gastos para el próximo año.

En el corto plazo, "entre hoy y mañana", según aseguró el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, comenzarán cuatro tareas: el inicio del cálculo del escenario de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos, redacción de los textos articulados de los Anteproyectos de Ley de Presupuestos y de la Ley de Medidas, la elaboración del escenario macroeconómico y la definición de aplicación de las medidas de reducción de tributos previstas en el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX.

En primer lugar, se estimará la previsión de ingresos del próximo año y se incluirán las cifras provisionales que indique el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un encuentro que, según Carriedo, se suele producir a finales del mes de julio. Así, sostuvo que por el momento no hay información que "permita prever un retraso" en los datos que tiene que aportar el Gobierno a las comunidades.

En cuanto a la reducción de tributos, el consejero de Economía y Hacienda señaló que "la primera medida" será la "rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes a través de la rebaja del tipo mínimo del gravamen del IRPF". Así, aseguró que durante la legislatura "habrá una rebaja de un punto que beneficiará a todos los contribuyentes y será del 0,25% cada año".

En cuanto al límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto, la Junta tiene intención de presentarlo "hacia finales del mes de septiembre o primeros de octubre". Sobre las cuentas autonómicas, el portavoz de la Junta defiende que "al fin y al cabo el presupuesto no es más que la expresión cifrada, los números, de un programa de Gobierno". "Tenemos que traducir ese programa de Gobierno a cifras, a números y a presupuesto que va a exigir un esfuerzo", sostuvo.

"Espíritu de generosidad"

El portavoz aseguró que en el Consejo de Gobierno ha visto "personas con muchas ganas, con mucha ilusión y también conscientes de la responsabilidad que asumen: una vocación del servicio al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León". Calificó de "muy ambiciosa" la acción del recién estrenado Ejecutivo autonómico formado por PP y VOX: "Tiene como objetivo básico de hacer de Castilla y León un lugar mejor para vivir".

Así, Carriedo habló de "trabajo en equipo" entre el presidente, las dos Vicepresidencias y las diez Consejerías que forman el Gobierno autonómico. A pesar de ser dos partidos diferentes, aseguró que se han comprometido a ejecutar las 324 medidas que figuran en el pacto de Gobierno. Manifestó que es una tarea "muy ambiciosa", pero que "merece la pena".