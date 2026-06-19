Martínez pide que los procuradores puedan ausentarse de las Cortes en las fiestas locales

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, quiere que a los procuradores se les permita ausentarse en las fiestas locales de sus lugares de origen. Y así lo propuso este jueves en la reunión de la Junta de Portavoces, tal y como desveló en la rueda de presa posterior la portavoz ‘popular’, Leticia García.

Propuesta que, además, implica que sus señorías tendrían más días de fiesta que el resto de ciudadanos. Las Cortes ya se rigen por el calendario laboral nacional y autonómico, además de por las dos fiestas locales de Valladolid, donde se ubica su sede. A eso habría que sumar, según Martínez, los dos festivos locales de la procedencia de los procuradores, en el caso del soriano San Saturio y La Saca. Dos días más que solo disfrutarían los parlamentarios.

«Una de las pocas propuestas que hace el señor Martínez es que se respeten las fiestas locales», trasladó García durante su comparecencia ante los medios. De hecho, apostilló a este respecto que la petición del dirigente socialista se produce «teniendo en cuenta que en Soria hay festivos la próxima semana».

Por ello, la portavoz ‘popular’ recordó a su homólogo socialista, que había estado desaparecido de las Cortes desde la constitución de la Cámara, que «está en un parlamento autonómico que requiere una seriedad y un trabajo real». «Tiene gracia que venga a insinuar que no se trabaja en el gobierno de Castilla y León cuando una de las pocas propuestas que hace el señor Martínez es que se respeten las fiestas locales», remachó.

Con los consejeros de la Junta de Castilla y León ya nombrados, la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este jueves tenía como objetivo, en primer lugar, la constitución de las comisiones legislativas en las Cortes, una por cada una de las carteras del nuevo Ejecutivo autonómico.

Los diez órganos se constituirán el próximo 26 de junio, después de que el día 23 finalice el plazo para elegir a los representantes de los grupos parlamentarios que las compondrán. Cada una de ellas contará con 17 miembros, uno menos que durante la legislatura anterior al haber un grupo parlamentario menos, y con un reparto por formaciones que otorga siete al PP, seis al PSOE, tres a VOX y uno al Grupo Mixto.

Fue la portavoz del PP, Leticia García, quien justificó la reducción del número de procuradores en las comisiones a 17 porque supone una cifra «proporcional que refleja la representatividad democrática del Parlamento» y que también se estipula para las comisiones no legislativas, la Diputación Permanente y el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT. Una reducción que el portavoz de VOX, David Hierro, celebró porque «todo lo que sea reducir gasto nos supone una felicitación y una alegría», según declaraciones recogidas por Ical.

De nuevo en relación con el calendario más inmediato del Parlamento autonómico, las Cortes fijaron para el próximo 30 de junio el pleno monográfico para la presentación del informe anual del Procurador del Común, último día del actual periodo de sesiones antes del parón veraniego, si bien se habilitará el mes de julio para la comparecencia de los consejeros de la Junta ante las comisiones correspondientes y que, según la petición del PP, se realizarían antre el 13 y el 20 de julio.

Sin embargo, no se ha incluido por el momento, en esa habilitación de julio, la posibilidad de celebrar sesiones plenarias de control al Gobierno autonómico ni el relativo a la elección de los senadores autonómicos. Una cuestión, esta última, en la que la portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, aseguró que no existe «ninguna urgencia» porque «lo más importante es la comparecencia de los consejeros».

Además, García defendió la interpretación del último informe de la letrada de las Cortes en la que se aportan dos plazos límite diferentes para el pleno de elección de senadores. Por un lado, se establece el 10 de julio siempre y cuando se habiliten las Cortes para ese mes y con este objetivo concreto. Sin embargo, el último informe también sitúa la fecha tope en el 11 de septiembre por considerarse julio inhábil, a efectos del funcionamiento del órgano legislativo, y por no habilitarse para ese periodo concreto para la celebración del pleno de senadores, por lo que, para García, «la fecha lógica y legal sería en septiembre».

Igualmente, los grupos parlamentarios Popular y Socialista se emplazaron al mes de septiembre para alcanzar un acuerdo sobre la renovación de las instituciones propias de la Comunidad, cuyos mandatos se encuentran caducados desde hace, al menos, dos años y medio en el caso del CES y más de tres en los del Consejo de Cuentas, el Consultivo y el Procurador del Común.